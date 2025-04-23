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Правящая партия Грузии подвела итоги работы за 13 лет – видео
Правящая партия Грузии подвела итоги работы за 13 лет – видео
Sputnik Грузия
Правящая партия Грузии отметила 13 лет со дня своего создания. Руководство "Грузинской мечты" выступило с заявлением, где отметило большую заслугу основателя... 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T14:42+0400
2025-04-23T14:42+0400
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"Рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, он объявил решительный бой установившейся тогда в стране кровавой диктатуре", – сказано в заявлении. Так названы годы правления тогдашней правящей партии "Единого нацдвижения".В заявлении отмечено, что в результате смены власти в Грузии период серьезных неудач сменился "непрерывным демократическим прогрессом". "Грузинская мечта" создала первое правительство в Грузии после восстановления независимости, при котором в стране не было войны и не удалось открыть "второй фронт", – подчеркнуто при этом."Грузинская мечта" и далее обещает прилагать все усилия для активного демократического и экономического развития страны, с учетом ее национальных интересов. "Мы будем защищать Родину, церковь и наши традиционные ценности", – сказано в заявлении.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская мечта - демократическая грузия, реформы, политика, политика, грузия, видео
Правящая партия Грузии подвела итоги работы за 13 лет – видео
14:42 23.04.2025 (обновлено: 14:47 23.04.2025)
Правящая партия Грузии отметила 13 лет со дня своего создания. Руководство "Грузинской мечты" выступило с заявлением, где отметило большую заслугу основателя партии и миллиардера Бидзины Иванишвили
"Рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, он объявил решительный бой установившейся тогда в стране кровавой диктатуре", – сказано в заявлении. Так названы годы правления тогдашней правящей партии "Единого нацдвижения".
В заявлении отмечено, что в результате смены власти в Грузии период серьезных неудач сменился "непрерывным демократическим прогрессом". "Грузинская мечта" создала первое правительство в Грузии после восстановления независимости, при котором в стране не было войны и не удалось открыть "второй фронт", – подчеркнуто при этом.
"Грузинская мечта" и далее обещает прилагать все усилия для активного демократического и экономического развития страны, с учетом ее национальных интересов. "Мы будем защищать Родину, церковь и наши традиционные ценности", – сказано в заявлении.