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Правящая партия Грузии подвела итоги работы за 13 лет – видео

Правящая партия Грузии подвела итоги работы за 13 лет – видео

Sputnik Грузия

Правящая партия Грузии отметила 13 лет со дня своего создания. Руководство "Грузинской мечты" выступило с заявлением, где отметило большую заслугу основателя... 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T14:42+0400

2025-04-23T14:42+0400

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"Рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, он объявил решительный бой установившейся тогда в стране кровавой диктатуре", – сказано в заявлении. Так названы годы правления тогдашней правящей партии "Единого нацдвижения".В заявлении отмечено, что в результате смены власти в Грузии период серьезных неудач сменился "непрерывным демократическим прогрессом". "Грузинская мечта" создала первое правительство в Грузии после восстановления независимости, при котором в стране не было войны и не удалось открыть "второй фронт", – подчеркнуто при этом."Грузинская мечта" и далее обещает прилагать все усилия для активного демократического и экономического развития страны, с учетом ее национальных интересов. "Мы будем защищать Родину, церковь и наши традиционные ценности", – сказано в заявлении.

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