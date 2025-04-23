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Премьер Грузии: партнерство с ОБСЕ важно для преодоления глобальных вызовов
Премьер Грузии: партнерство с ОБСЕ важно для преодоления глобальных вызовов
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе подтвердил приверженность правительства миру и стабильности в стране и в регионе, а также демократии и правам человека 23.04.2025, Sputnik Грузия
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2025-04-23T17:35+0400
2025-04-23T17:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Партнерство с ОБСЕ имеет важнейшее значение как для укрепления политической стабильности Грузии, так и для поощрения регионального сотрудничества и преодоления глобальных вызовов, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети Х. Об этом глава грузинского правительства написал после встречи с Феридуном Синирлиоглу, который находится в Грузии с первым официальным визитом в ранге генерального секретаря ОБСЕ. По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече премьера с генсеком ОБСЕ еще раз была подчеркнута приверженность Грузии демократическим принципам, правам человека и верховенству закона. Также было отмечено, что грузинская сторона высоко оценивает сопредседательство ОБСЕ в Женевских международных дискуссиях и участие в Механизме по предотвращению и реагированию на инциденты (IPRM). На встрече в администрации правительства особое внимание было уделено важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и усилиям, предпринимаемым Грузией в этом направлении. Власти Грузии не раз заявляли, что урегулирование конфликтов мирным путем остается главным приоритетом внешней политики страны. Более того, страна всегда была готова предоставить площадку для переговоров соседям по региону.В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян, обсе
грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян, обсе
Премьер Грузии: партнерство с ОБСЕ важно для преодоления глобальных вызовов
Ираклий Кобахидзе подтвердил приверженность правительства миру и стабильности в стране и в регионе, а также демократии и правам человека
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Партнерство с ОБСЕ имеет важнейшее значение как для укрепления политической стабильности Грузии, так и для поощрения регионального сотрудничества и преодоления глобальных вызовов, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети Х.
Об этом глава грузинского правительства написал после встречи с Феридуном Синирлиоглу, который находится в Грузии с первым официальным визитом в ранге генерального секретаря ОБСЕ.
"Я искренне благодарен генеральному секретарю за его участие в углублении нашего сотрудничества. Наше партнерство имеет важное значение для укрепления политической стабильности и экономической устойчивости Грузии, а также для поощрения регионального сотрудничества и преодоления общих глобальных вызовов“, – написал Кобахидзе.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече премьера с генсеком ОБСЕ еще раз была подчеркнута приверженность Грузии демократическим принципам, правам человека и верховенству закона.
Также было отмечено, что грузинская сторона высоко оценивает сопредседательство ОБСЕ в Женевских международных дискуссиях и участие в Механизме по предотвращению и реагированию на инциденты (IPRM).
"Была подчеркнута приверженность властей Грузии политике мира", – говорится в сообщении пресс-службы.
На встрече в администрации правительства особое внимание было уделено важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и усилиям, предпринимаемым Грузией в этом направлении.
"Было отмечено, что важно, чтобы ОБСЕ оставалась центральной платформой для диалога по европейской архитектуре безопасности", – отмечено в сообщении.
Власти Грузии не раз заявляли, что урегулирование конфликтов мирным путем остается главным приоритетом внешней политики страны. Более того, страна всегда была готова предоставить площадку для переговоров соседям по региону.
В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.