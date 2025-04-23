https://sputnik-georgia.ru/20250423/sputnikpro-v-tbilisi-kak-rabotat-s-auditoriey-v-sotssetyakh-i-v-telegram---video-293018772.html

SputnikPro в Тбилиси: как работать с аудиторией в соцсетях и в Telegram – видео

SputnikPro в Тбилиси: как работать с аудиторией в соцсетях и в Telegram – видео

Sputnik Грузия

На мультимедийной платформе информационного агентства Sputnik Грузия прошёл четырнадцатый модуль обучающей программы SputnikPro. 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T16:38+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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Эта программа включает цикл лекций, семинаров и мастер-классов, направленных на развитие профессиональных навыков в области медиа и коммуникаций. Участники получают знания от ведущих медиаменеджеров из России и других стран.Спикером данного модуля стала Елена Загородняя – руководитель управления мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. В рамках выступления она рассказала о современных методах цифрового продвижения и поделилась эффективными инструментами для привлечения и удержания аудитории в социальных сетях.Отдельный акцент был сделан на работе с Telegram – одной из наиболее востребованных платформ для распространения новостного контента в сегодняшних реалиях.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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