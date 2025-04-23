https://sputnik-georgia.ru/20250423/sputnikpro-v-tbilisi-kak-rabotat-s-auditoriey-v-sotssetyakh-i-v-telegram---video-293018772.html
SputnikPro в Тбилиси: как работать с аудиторией в соцсетях и в Telegram – видео
SputnikPro в Тбилиси: как работать с аудиторией в соцсетях и в Telegram – видео
Sputnik Грузия
На мультимедийной платформе информационного агентства Sputnik Грузия прошёл четырнадцатый модуль обучающей программы SputnikPro. 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T16:38+0400
2025-04-23T16:38+0400
2025-04-23T17:06+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
sputnikpro
проект sputnikpro в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/17/293018480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6e00c0c481fd17bdf199f9f27a648ac.jpg
Эта программа включает цикл лекций, семинаров и мастер-классов, направленных на развитие профессиональных навыков в области медиа и коммуникаций. Участники получают знания от ведущих медиаменеджеров из России и других стран.Спикером данного модуля стала Елена Загородняя – руководитель управления мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. В рамках выступления она рассказала о современных методах цифрового продвижения и поделилась эффективными инструментами для привлечения и удержания аудитории в социальных сетях.Отдельный акцент был сделан на работе с Telegram – одной из наиболее востребованных платформ для распространения новостного контента в сегодняшних реалиях.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/17/293018480_164:0:1124:720_1920x0_80_0_0_2fbd3fecbf027bbd19bfc13e74c94125.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, видео
SputnikPro в Тбилиси: как работать с аудиторией в соцсетях и в Telegram – видео
16:38 23.04.2025 (обновлено: 17:06 23.04.2025)
На мультимедийной платформе информационного агентства Sputnik Грузия прошёл четырнадцатый модуль обучающей программы SputnikPro.
Эта программа включает цикл лекций, семинаров и мастер-классов, направленных на развитие профессиональных навыков в области медиа и коммуникаций. Участники получают знания от ведущих медиаменеджеров из России и других стран.
Спикером данного модуля стала Елена Загородняя – руководитель управления мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. В рамках выступления она рассказала о современных методах цифрового продвижения и поделилась эффективными инструментами для привлечения и удержания аудитории в социальных сетях.
Отдельный акцент был сделан на работе с Telegram – одной из наиболее востребованных платформ для распространения новостного контента в сегодняшних реалиях.