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В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото

В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото

Sputnik Грузия

На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T15:32+0400

2025-04-23T15:32+0400

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Это серия лекций, семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров, ориентированных на развитие профессиональных навыков в сфере массовых коммуникаций.Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.

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