В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото

Это серия лекций, семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров, ориентированных на развитие профессиональных навыков в сфере массовых коммуникаций.Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.
На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro
Это серия лекций, семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров, ориентированных на развитие профессиональных навыков в сфере массовых коммуникаций.
Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.
Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.