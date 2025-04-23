Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20250423/v-tbilisi-proshl-modul-prosvetitelskoy-programmy-sputnikpro---foto-293017754.html
В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото
В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото
Sputnik Грузия
На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T15:32+0400
2025-04-23T15:52+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
фотоленты
новости грузии в фотографиях
пресс-центр
грузия
тбилиси
новости
sputnik
telegram
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/17/293014878_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_88d6ab81e6426e42a01f9427c0ff2fd6.jpg
Это серия лекций, семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров, ориентированных на развитие профессиональных навыков в сфере массовых коммуникаций.Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/17/293014878_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_baa6b280e9228e3e62c786ae222aad05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, грузия, тбилиси, новости, sputnik, telegram, общество, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, пресс-центр, грузия, тбилиси, новости, sputnik, telegram, общество, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото

В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото

15:32 23.04.2025 (обновлено: 15:52 23.04.2025)
Подписаться
На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro
Это серия лекций, семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров, ориентированных на развитие профессиональных навыков в сфере массовых коммуникаций.
Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.
Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.
© photo: Sputnik

На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro.

На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik

На мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия состоялся четырнадцатый по счету модуль образовательной программы SputnikPro.

© photo: Sputnik

Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии.

Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik

Спикером мероприятия выступила Елена Загородняя, начальник управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии.

© photo: Sputnik

Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.

Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik

Она поделилась опытом в области цифрового продвижения и рассказала, как эффективно привлекать и удерживать целевую аудиторию в социальных сетях.

© photo: Sputnik

Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.

Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik

Особое внимание было уделено особенностям работы СМИ в Telegram – одной из ключевых площадок для распространения новостного контента в современном медиапространстве.

© photo: Sputnik

На экране сменялись слайды с примерами удачных медиастратегий и кейсами из Telegram.

На экране сменялись слайды с примерами удачных медиастратегий и кейсами из Telegram. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik

На экране сменялись слайды с примерами удачных медиастратегий и кейсами из Telegram.

© photo: Sputnik

В зале царила деловая, но непринужденная атмосфера.

В зале царила деловая, но непринужденная атмосфера. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik

В зале царила деловая, но непринужденная атмосфера.

© photo: Sputnik

Участники внимательно слушали спикера, делали заметки и активно включались в обсуждение.

Участники внимательно слушали спикера, делали заметки и активно включались в обсуждение. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik

Участники внимательно слушали спикера, делали заметки и активно включались в обсуждение.

© photo: Sputnik

Елена Загородняя делилась конкретными приемами, рассказывала, как работают медиаплощадки Sputnik в разных странах.

Елена Загородняя делилась конкретными приемами, рассказывала, как работают медиаплощадки Sputnik в разных странах. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik

Елена Загородняя делилась конкретными приемами, рассказывала, как работают медиаплощадки Sputnik в разных странах.

© photo: Sputnik

Она подчеркнула, как важен не только контент, но и способ общения с подписчиком.

Она подчеркнула, как важен не только контент, но и способ общения с подписчиком. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik

Она подчеркнула, как важен не только контент, но и способ общения с подписчиком.

© photo: Sputnik

Модуль получился не просто лекцией, это был живой обмен опытом между профессионалами, которые ежедневно работают с информацией и аудиторией в цифровой среде.

Модуль получился не просто лекцией, это был живой обмен опытом между профессионалами, которые ежедневно работают с информацией и аудиторией в цифровой среде. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik

Модуль получился не просто лекцией, это был живой обмен опытом между профессионалами, которые ежедневно работают с информацией и аудиторией в цифровой среде.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0