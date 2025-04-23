https://sputnik-georgia.ru/20250423/voditeley-v-gruzii-budut-nakazyvat-za-otkaz-proveritsya-na-narkotiki-293004540.html

Водителей в Грузии будут наказывать за отказ провериться на наркотики

Водителей в Грузии будут наказывать за отказ провериться на наркотики

Sputnik Грузия

Уклонение от проверки на наркотики для водителей легковушек, мотоциклов и мопедов повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари и лишение прав на один год 23.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 июня 2025 года будут штрафовать за отказ пройти проверку на наркотики, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже подписаны президентом и опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно поправкам, уклонение от проверки для водителей легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари и лишение прав на один год. А вот уклонение от проверки на наркотики водителями такси, грузового или пассажирского транспорта будет караться штрафом в размере 2 тысяч лари и лишением прав на два года. Водителям, у которых при этом нет водительского удостоверения, придется выплатить штраф в размере от 3 до 3,5 тысячи лари. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 3,5 тысячи лари либо административный арест от 5 до 30 дней с продлением срока лишения водительских прав на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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