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Житель Западной Грузии устроил у себя дома склад контрабандных сигарет

Житель Западной Грузии устроил у себя дома склад контрабандных сигарет

Sputnik Грузия

Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 6 до 8 лет лишения свободы 23.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала за незаконное хранение безакцизных сигарет жителя региона Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении ведомства. Во время обыска у задержанного дома было обнаружено 39,2 тысячи пачек контрабандных сигарет на общую сумму в 179 тысяч лари. Расследование по статье "хранение без акцизной марки товаров, подлежащих обязательной маркировке акцизной маркой" продолжается. Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 6 до 8 лет лишения свободы. Антитабачная политика страны привела к повышению акциза и налогов на табачные изделия, что отразилось на ценах. Это привело к росту спроса на контрабандные сигареты в последние годы. Только за 9 месяцев 2024 года в Грузии было возбуждено 201 уголовное дело по фактам выпуска, хранения, реализации или перевозки товаров без акцизной марки. В предыдущем 2023 году было зафиксировано всего 357 подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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