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Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина
Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина
Sputnik Грузия
Важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития... 24.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-24T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия получила поддержку от донорских организаций в вопросе финансирования важных международных проектов, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Первый вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили находится с визитом в Вашингтоне. В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, президент Национального банка Натия Турнава. Грузинская сторона проводит встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка. По его словам, важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития человеческих ресурсов. Как заявил ранее глава Минэкономики Леван Давиташвили, Грузия уже получила гарантии долгосрочного сотрудничества от Всемирного банка, что поможет развитию экономики страны. На встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подробно обсудили такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель в Черном море, который соединит Грузию с электросистемой Евросоюза, а также программу интернетизации Грузии, которая имеет трансформационный эффект с точки зрения повышения долгосрочной конкурентоспособности страны. В рамках визита в США Давиташвили встретился с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Альфонсо Гарсиа Морой. Грузинская делегация приняла участие во встрече с представителями Международного валютного фонда. Участники встречи обсудили макроэкономические показатели Грузии, текущие экономические тенденции и прогнозы на будущее, а также другие важные вопросы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, вашингтон, всемирный банк, международный валютный фонд
грузия, экономика, новости, вашингтон, всемирный банк, международный валютный фонд

Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина

23:31 24.04.2025 (обновлено: 23:49 24.04.2025)
© Ministry of Finance of GeorgiaМинистр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций
Министр финансов Лаша Хуцишвили на 27-й Генеральной Ассамблеи внутриевропейской организации налоговых администраций - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2025
© Ministry of Finance of Georgia
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Важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития человеческих ресурсов, заявил Хуцишвили
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия получила поддержку от донорских организаций в вопросе финансирования важных международных проектов, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Первый вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили находится с визитом в Вашингтоне. В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, президент Национального банка Натия Турнава. Грузинская сторона проводит встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка.

"Достижения, которых добилась Грузия, значительны – в рамках реформ, которые уже доказали свою успешность цифрами. В этой связи важно, что все донорские организации выразили готовность и поддержку проектам, которые уже реализуются, так и проектам, о которых мы уже договорились, что они будут реализованы в будущем," – заявил Хуцишвили в эфире телеканала "Имеди" из Вашингтона.

По его словам, важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития человеческих ресурсов.
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия в 2022 году подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля. По завершении проекта кабель мощностью в 1 000 мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного) соединит Азербайджан и Грузию с Восточными Балканами. Для осуществления проекта страны в 2025 году создали совместное предприятие.
Как заявил ранее глава Минэкономики Леван Давиташвили, Грузия уже получила гарантии долгосрочного сотрудничества от Всемирного банка, что поможет развитию экономики страны.
На встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подробно обсудили такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель в Черном море, который соединит Грузию с электросистемой Евросоюза, а также программу интернетизации Грузии, которая имеет трансформационный эффект с точки зрения повышения долгосрочной конкурентоспособности страны.
В рамках визита в США Давиташвили встретился с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Альфонсо Гарсиа Морой.
На встрече обсудили деятельность Международной финансовой корпорации в Грузии, а также текущие и будущие проекты. Внимание было сосредоточено на приоритетах корпорации в части финансирования частного сектора страны в таких отраслях, как энергетика, промышленность, транспорт и связь, дальнейшее развитие Среднего коридора.
Грузинская делегация приняла участие во встрече с представителями Международного валютного фонда. Участники встречи обсудили макроэкономические показатели Грузии, текущие экономические тенденции и прогнозы на будущее, а также другие важные вопросы.
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