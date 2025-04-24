https://sputnik-georgia.ru/20250424/donorskie-organizatsii-prodolzhat-podderzhku-proektov-v-gruzii---glava-minfina-293035709.html

Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина

Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина

Sputnik Грузия

Важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития... 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T23:31+0400

2025-04-24T23:31+0400

2025-04-24T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия получила поддержку от донорских организаций в вопросе финансирования важных международных проектов, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Первый вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили находится с визитом в Вашингтоне. В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе, министр финансов Лаша Хуцишвили, президент Национального банка Натия Турнава. Грузинская сторона проводит встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка. По его словам, важно, чтобы Всемирный банк продолжил сотрудничество по таким важным проектам, как подводный электрокабель в Черном море, а также программа развития человеческих ресурсов. Как заявил ранее глава Минэкономики Леван Давиташвили, Грузия уже получила гарантии долгосрочного сотрудничества от Всемирного банка, что поможет развитию экономики страны. На встрече с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подробно обсудили такие стратегические проекты, как подводный энергетический кабель в Черном море, который соединит Грузию с электросистемой Евросоюза, а также программу интернетизации Грузии, которая имеет трансформационный эффект с точки зрения повышения долгосрочной конкурентоспособности страны. В рамках визита в США Давиташвили встретился с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Альфонсо Гарсиа Морой. Грузинская делегация приняла участие во встрече с представителями Международного валютного фонда. Участники встречи обсудили макроэкономические показатели Грузии, текущие экономические тенденции и прогнозы на будущее, а также другие важные вопросы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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