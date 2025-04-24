https://sputnik-georgia.ru/20250424/glava-mininfrastruktury-gruzii-ushel-v-otstavku-na-fone-reformirovaniya-ministerstva-293032220.html

Глава Мининфраструктуры Грузии ушел в отставку на фоне реформирования министерства

Глава Мининфраструктуры Грузии ушел в отставку на фоне реформирования министерства

Sputnik Грузия

Новым министром стал депутат сакребуло Реваз Сохадзе, которые несколько лет активно занимался благоустройством района Варкетили 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T18:26+0400

2025-04-24T18:26+0400

2025-04-24T18:26+0400

грузия

новости

политика

ираклий карселадзе

кахи бекаури

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Глава министерства инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе ушел в отставку на фоне расформирования министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства. Новым министром стал депутат сакребуло (горсовета) Реваз Сохадзе, которые несколько лет активно занимался благоустройством района Варкетили. Министерство регионального развития и инфраструктуры в ближайшие три месяца окончательно разделится на два ведомства. Что касается министерства регионального развития, его возглавил бывший вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури. Оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов и контролем других юридических лиц публичного права, входящих в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры. Также в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий карселадзе, кахи бекаури, министерство инфраструктуры и регионального развития