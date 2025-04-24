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Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года
Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года
Sputnik Грузия
Число визитов международных путешественников за первые три месяца 2025 года выросло на 1,1% 24.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-24T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия приняла около 1,3 миллиона международных путешественников в первом квартале 2025 года, из которых 959 тысяч – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников за первые три месяца 2025 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 2,2% по сравнению с показателями 2024 года. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в период с 1 января по 31 марта осуществили граждане Турции, россияне оказались на втором месте. При этом число туристов из России выросло на 1,8% и составило 219,3 тысячи. В топ-15 стран также входят Иран, Индия, Украина, Казахстан, Беларусь, Китай, Филиппины, Германия, Польша и Узбекистан. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 56,3% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну по суше лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (42,9% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались около 348 тысяч путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года
Число визитов международных путешественников за первые три месяца 2025 года выросло на 1,1%
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия приняла около 1,3 миллиона международных путешественников в первом квартале 2025 года, из которых 959 тысяч – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников за первые три месяца 2025 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 2,2% по сравнению с показателями 2024 года.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в период с 1 января по 31 марта осуществили граждане Турции, россияне оказались на втором месте. При этом число туристов из России выросло на 1,8% и составило 219,3 тысячи.
Топ-5 стран по числу визитов в Грузию в 2024 году
Страна
Число визитов, тысячи
Рост, %
Турция
225,3
-11,5
Россия
219,3
1,8
Армения
180,8
-5,7
Израиль
80,9
72,9
Азербайджан
64,8
25,9
В топ-15 стран также входят Иран, Индия, Украина, Казахстан, Беларусь, Китай, Филиппины, Германия, Польша и Узбекистан.
Как приезжают туристы в Грузию
КПП
Число визитов, тысячи
Рост, %
Тбилисский международный аэропорт
348
13,1
Сарпи
197,2
-15,5
Казбеги
177,5
1,9
Садахло
142,6
-5,1
Кутаисский международный аэропорт
89,3
-8,4
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 56,3% от общего числа иностранцев.
По числу въехавших в страну по суше лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (42,9% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались около 348 тысяч путешественников.