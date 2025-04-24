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Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо
Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
Сборную Грузию на ЧЕ по дзюдо представляют 15 спортсменов 24.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Действующий чемпион мира, грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили (до 60 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Черногории в первый день соревнований. Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире принимают участие 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд. На пути к финалу Сардалашвили победил венгра Мартона Андраша и армянина Ашика Андреяна, а в полуфинале был сильнее испанца Франсиско Гарригоса. В финале он победил Аюба Блиева, выступавшего за Международную федерацию дзюдо. Третье место занял грузин, выступающий за Францию – Лука Мхеидзе. Сардалашвили, которому 21 год, завоевал свою первую золотую медаль на чемпионате континента среди взрослых спортсменов. Во второй день соревнований за медали поборются четыре грузинских спортсмена. На татами выйдут Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Этер Липартелиани и Нино Лоладзе (57 кг), Этер Аскилашвили (63 кг). Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, лаша шавдатуашвили, важа маргвелашвили, международная федерация дзюдо, лаша бекаури, европа
спорт, грузия, новости, черногория, лаша шавдатуашвили, важа маргвелашвили, международная федерация дзюдо, лаша бекаури, европа
Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо
11:53 24.04.2025 (обновлено: 12:15 24.04.2025)
Сборную Грузию на ЧЕ по дзюдо представляют 15 спортсменов
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Действующий чемпион мира, грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили (до 60 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Черногории в первый день соревнований.
Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире принимают участие 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд.
На пути к финалу Сардалашвили победил венгра Мартона Андраша и армянина Ашика Андреяна, а в полуфинале был сильнее испанца Франсиско Гарригоса. В финале он победил Аюба Блиева, выступавшего за Международную федерацию дзюдо.
Третье место занял грузин, выступающий за Францию – Лука Мхеидзе.
Сардалашвили, которому 21 год, завоевал свою первую золотую медаль на чемпионате континента среди взрослых спортсменов.
Во второй день соревнований за медали поборются четыре грузинских спортсмена. На татами выйдут Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Этер Липартелиани и Нино Лоладзе (57 кг), Этер Аскилашвили (63 кг).
Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили.
На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.