https://sputnik-georgia.ru/20250424/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-pyatnitsu-293032988.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T20:26+0400

2025-04-24T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до конца дня 25 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии