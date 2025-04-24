https://sputnik-georgia.ru/20250424/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-pyatnitsu-293032988.html
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний 24.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-24T20:26+0400
2025-04-24T20:26+0400
2025-04-24T20:47+0400
грузия
погода
новости
национальное агентство охраны окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23887/49/238874907_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ff4b28f08d9c3ef4d5e04d74d3cc6fa9.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до конца дня 25 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23887/49/238874907_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_cfb79695cbb03641d5afe8e8e4616525.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, погода, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу
20:26 24.04.2025 (обновлено: 20:47 24.04.2025)
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до конца дня 25 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 25 апреля как средний.