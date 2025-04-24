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СВО: комбинированные удары России и восстание рабов США в Лондоне

СВО: комбинированные удары России и восстание рабов США в Лондоне

Sputnik Грузия

Развитие российской стратегической наступательной операции на украинском ТВД укрепляет желание администрации США как можно быстрее достичь компромиссного мира... 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T12:00+0400

2025-04-24T12:00+0400

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Европейские вассалы Вашингтона понимают, как дорого обойдутся им условия нового мира, и безрассудно саботируют усилия США. Однако никому в Европе не удастся изменить славную российскую историю XXI века или хотя бы "пересидеть Трампа" в окопах украинского конфликта.Вооруженные силы РФ в конце апреля наращивают тактическое и стратегическое доминирование на всех участках украинского фронта, методично уничтожают объекты противника на передовой и в глубине оперативного тыла. В небе над Украиной давно уже нет ничего украинского. Серии ударов высокоточным оружием дальнего действия – ракетами, дронами-камикадзе – днем и ночью "выносят" укрепрайоны, командные пункты, узлы связи, арсеналы и предприятия военной промышленности бандеровцев. Командование ВСУ вынуждено признать, что на линии фронта ситуация критическая, резервов на затыкание дыр почти не осталось.За минувшие сутки массовые прилеты и потрясающие "фейерверки" отмечены в Харькове, Купянске, Полтаве, Одессе и Днепропетровской области. Волны дневных прилетов ударных БПЛА наблюдались во временно оккупированных ВСУ Херсоне и Запорожье. Так, новые российские дроны-камикадзе очень организованно, могущественным роем уничтожили предприятие военной промышленности "Шторм" в центре Одессы. Освобождение Одессы остается приоритетной стратегической целью российской СВО.Российские войска расширяют зону контроля в Сумской области, и "пианист" Зеленский уже готовит украинскую общественность к сдаче областного центра. Вчера в районе сумского поселка Ямполь ударом четырех авиабомб ФАБ-500 с УМПК отправлены к Бандере несколько подразделений БПЛА 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ. Вероятно, киевский режим признает эти потери "пропавшими без вести" (чтобы не платить родным). На сегодня в официальном списке – 63 тысячи "пропавших" бойцов ВСУ, и лишь около 10 тысяч – числятся в российском плену.Европейское отчаяниеЗатратный, бесперспективный и крайне опасный для США "украинский проект" – не приоритет новой администрации Белого дома. Любая война на 90 процентов – логистика и ресурс оборонно-промышленного комплекса, это главное. В Вашингтоне трезво осознают, что украинский конфликт проигран. Кроме того, у главного организатора и спонсора прокси-войны с Россией сегодня слишком много других геополитических проблем и космических расходов: боевые действия в секторе Газа, война с йеменскими хуситами, иранская ядерная программа, горячий Тайвань.С другой стороны, "мирный план Трампа" (во спасение репутации и светлого будущего США) не вызывает восторга у европейских вассалов Вашингтона, которым предстоит в этом "новом мире" долго и дорого расплачиваться за американские ошибки. Европейские "ястребы" по инерции пытаются "гегемонить" на Украине самостоятельно, однако приходится "по одежке протягивать ножки".Для продолжения боевых действий "до последнего украинца" Британия и ЕС попросту не имеют достаточных финансовых средств и производственных мощностей: 90 процентов "оборонки" НАТО находится на территории США. И вчерашнее демонстративное заявление "пианиста" Зеленского: "Киев не признает Крым российским" – это согласованный прокси-ход Лондона, Парижа и Берлина в сложной "многоходовке", в обреченной на поражение борьбе с "опасными" инициативами администрации США.Мир на Украине несет неизбежную политическую и, возможно, физическую смерть Зеленскому, Стармеру, Макрону, Мерцу, прочим усердным исполнителям воли прежней администрации США. Вероятно, европейских "ястребов" не оставляет надежда "пересидеть" Трампа в "окопах восточного фронта". Поэтому на переговорах в Лондоне 23 апреля они готовы были спасать "украинский проект" любыми способами. После заявлений Зеленского по Крыму и членству в НАТО американский госсекретарь Марко Рубио отказался от переговоров – проигнорировал вызов и сопротивление европейских вассалов/марионеток. Ранее в Париже Рубио зловеще предупредил, что президент США теряет терпение в отношении затянувшегося миротворческого процесса и может перейти к "другим приоритетам".От поездки в Лондон отказался и спецпосланник Трампа – Стив Уиткофф. Переговоры перенесены на неопределенное время, и драматическая пауза не обещает ЕС и Британии ничего хорошего. Европейские лидеры много говорят, однако слова их бесполезны на поле боя. Вооруженные силы Великобритании и Франции занимают 6-е и 7-е места в мировом рейтинге военной мощи, располагая "опереточными" армиями в количестве 106 тыс. и 141 тыс. "штыков" соответственно. Германия находится на 14 месте в мире, имеет в боевом строю 62 тыс. военнослужащих. При этом у французского президента Эммануэля Макрона назревают большие проблемы с демократией в армии. А у кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца фактически нарисована ядерная мишень на лбу, после обещания поставить Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км. Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер авторитетно признал бессмысленность поставок Taurus на Украину, однако нет пророка в своем Vaterland.Пока не известно, насколько жестко Вашингтон готов подавить "восстание европейских рабов", насколько решительно способен выйти из переговорного процесса и украинского конфликта. Грядущие маневры Defender-25 армии США в Европе напоминают: иногда американцы прощаются, но не уходят. Реальное завершение прокси-войны США с Россией может означать для ВСУ и НАТО стремительный разгром, унизительную капитуляцию. Все же спутниковая разведка Пентагона и американская космическая связь Starlink абсолютно незаменимы, европейских аналогов не имеют. Связь – основа боевого управления войсками.Как бы то ни было, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф на этой неделе снова посетит Москву для переговоров. Кремль опроверг инфо-вбросы западных СМИ о некой "сделке" России с США. Обозримое будущее обещает нам много интересного и неожиданного – в зоне СВО и в многополярном мире.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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