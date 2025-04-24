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В Грузии упрощают въезд в страну для ряда иностранцев

В Грузии упрощают въезд в страну для ряда иностранцев

Sputnik Грузия

Страны Ближнего Востока грузинские власти назвали приоритетными в вопросе привлечения туристов 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T09:01+0400

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2025-04-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Граждане 17 стран смогут въезжать в Грузию без виз с 16 мая 2025 года при соблюдении определенных условий, говорится в постановлении правительства Грузии. Согласно постановлению, при наличии многоразовой визы или вида на жительство в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и Омане граждане 17 стран смогут въезжать в Грузию без виз и находиться в стране в течение срока для вышеперечисленных стран, в том случае, если срок действия их многоразовой визы или ВНЖ составляет не менее года, и это подтверждено документами. Льготы на въезд в страну на этих условиях получат граждане Афганистана, Бангладеш, Ганы, Эфиопии, Эритреи, Йемена, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Конго, Марокко, Нигерии, Пакистана, Сомали, Сирии, Судана, Танзании и Уганды, которым требуется виза на въезд в Грузию. Страны Ближнего Востока власти Грузии назвали приоритетными в вопросе привлечения туристов. В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, число международных визитеров из Омана выросло на 82,1%, Бахрейна – на 68,2%, Кувейта – на 38,9%, Саудовской Аравии – на 21%, Катара – на 12,3%. А вот число визитеров из ОАЭ сократилось на 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саудовская аравия, бахрейн, оаэ, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм