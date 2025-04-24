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В Грузию доставили тело Зураба Церетели, которого похоронят в Тбилиси – видео

В Грузию доставили тело Зураба Церетели, которого похоронят в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

В столицу Грузии рейсом из Москвы утром в четверг было доставлено тело Зураба Церетели. Всемирно известного скульптора, который будет похоронен на своей... 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T14:52+0400

2025-04-24T14:52+0400

2025-04-24T15:07+0400

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Художник и скульптор скончался в возрасте 91 года, его кончина стала трагедией для всех, кто его знал. Николай Свентицкий, глава Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, отметил, что Зураб Церетели – "великий человек, который очень много сделал для страны и ее жителей, и его имя будет золотыми буквами вписано в летопись Грузии". Из аэропорта тело покойного было доставлено в тбилисский Музей современного искусства, где в течение двух дней будет проходить гражданская панихида. Похоронят Зураба Церетели в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей, рядом с его супругой, потомственной грузинской княжной Инессой Андроникашвили-Церетели.

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грузия, россия, искусство, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео