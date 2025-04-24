https://sputnik-georgia.ru/20250424/v-kakom-sluchae-vosstanovitsya-dobycha-margantsa-v-gruzii-293020255.html

В каком случае восстановится добыча марганца в Грузии?

В каком случае восстановится добыча марганца в Грузии?

Sputnik Грузия

Как заявили в Chiatura Management Company, запланированы восстановление и реорганизация горнодобывающего производства в Чиатура 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T10:48+0400

2025-04-24T10:48+0400

2025-04-24T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Процесс добычи и переработки марганцевой руды в Чиатура (регион Имерети) возможно восстановить лишь в случае прекращения пикета шахт "Шукрути" и "Корохнали", говорится в заявлении компании Chiatura Management Company, управляющей горнодобывающей деятельностью в Чиатура. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована более года. Финансовый кризис в Georgian Manganese Holding, которая является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии, возник на фоне продолжительного протеста части шахтеров и жителей села Шукрути против деятельности компании. Только на этих двух шахтах компания добывала более 70% руды. На фоне кризиса Chiatura Management Company обратилась в суд об открытии производства по делу о банкротстве, но получила отказ. Как заявили в Chiatura Management Company, запланированы восстановление и реорганизация горнодобывающего производства в Чиатура. Этот процесс будет возглавлять высококвалифицированный менеджер Михаил Соцкий, который на протяжении многих лет руководил сложнейшими проектами в области горнодобывающих технологий. "Михаил Соцкий был приглашен в рабочую группу, созданную в рамках трехсторонней комиссии, в статусе эксперта. При его активном участии был разработан план открытия Чиатурских шахт, нацеленный на стабильность и эффективность", – говорится в заявлении. Согласно разработанному плану, восстановление производства будет осуществляться только на условиях реорганизации. Это означает, что изменения коснутся всех уровней – как технического персонала, так и административных работников. При этом параллельно с реорганизацией осуществится техническое инспектирование закрытых шахт. После изучения каждой шахты начнутся работы по восстановлению. Компания подчеркнула, что горнодобывающая деятельность в Чиатура либо возобновится по модели, основанной на новых правилах, либо не будет возобновлена вообще. Страсти вокруг добычи марганца Протестующие заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 годах, и выплаты компенсаций. Ранее компания отметила, что радикальный протест оказал серьезное влияние как на социальное положение сотрудников, так и на деятельность компании. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства. По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. На этом фоне компании пришлось приостановить производственный процесс. С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы. Результаты кризиса С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 до 8,5 млн лари в месяц, пояснили в компании. В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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georgian manganese, чиатура, имерети, экономика, новости, грузия