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Американский Defender-25 – отработка Drang nach Osten XXI века

Американский Defender-25 – отработка Drang nach Osten XXI века

Sputnik Грузия

Крупномасштабные учения Defender-25 армии США в Европе продвигают американский "мир через силу" и отражают полное пренебрежение безопасностью союзников по... 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T21:14+0400

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Европейское командование армии США сообщило о переброске 5400 солдат со штатной боевой техникой из Северной Америки в Европу для участия в масштабных учениях Defender-25. Игры Пентагона пройдут 11 мая–24 июня в несколько этапов на территории двадцати стран с привлечением в общей сложности 25 тысяч военнослужащих. Особое внимание уделено проблемам логистики – страны ЕС сейчас не способны обеспечить оперативную переброску войск и вооружений в зону конфликта на "восточном фланге" альянса.На первом этапе маневров – Swift Response – американские войска 11–31 мая отработают пять воздушно-десантных операций в Латвии, Литве, Финляндии, Норвегии и Швеции. Декларированная цель – расширение критически важных возможностей на поле боя в Прибалтике и на Крайнем Севере. Вероятно, воздушными десантами Пентагон пытается компенсировать никудышнюю военную логистику Балтийского региона.Второй этап – Immediate Response – посвящен киберзащите союзников и партнеров США. Основные действия развернутся 26 мая–9 июня в Албании, Болгарии, Хорватии, Греции, Косово, Черногории, Северной Македонии, Словакии. Это означает, что все упомянутые страны находятся "под колпаком" американцев и не должны иметь никаких степеней свободы в киберпространстве.Вашингтон не скрывает сути ежегодных имитаций Defender: "Это крупномасштабные учения армии США, которые позволяют оценить скорость и эффективность развертывания американских войск в Европе, способность американских вооруженных сил поддерживать операции… от Арктики до Черного моря". Европейские союзники, которым никто не угрожает, служат Пентагону преимущественно площадками развертывания, полигонами и декорациями. Важно иметь в виду, что американские воздушные десанты в странах Балтийского региона объективно привлекают внимание "Искандера" и "Орешника". Артиллерийские и ракетные стрельбы армии США в Румынии угрожают, прежде всего, национальной безопасности Румынии.Проекция силы и транзит агрессииНа фоне хлопот новой администрации США о мирном урегулировании украинского конфликта совершенно парадоксальной выглядит еще одна имитация Третьей мировой на пороге крупнейшей в мире ядерной державы – в исполнении Пентагона, которому ранее не по зубам оказались талибы и хуситы. "Пересменки" в Белом доме, перестройка в СССР, военные поражения США в Ираке, Афганистане и других зонах конфликтов не влияют на принципиальную позицию министерства обороны США, где считают Россию "хронической угрозой миру". Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи недавно признал, что на европейском ТВД американцев ждут, "мягко говоря, непростые времена". Однако на карту поставлено "американское лидерство". Вашингтон снова и снова отправляет свои войска под знаменем Defender в Европу, уже изрядно потрепанную и опустошенную такой "заботой" и "защитой".Три года боевых действий на Украине подарили Европе американцы, которые с начала 1990-х создавали Украину-анти-Россию, кропотливо возрождали нацистов-бандеровцев, в 2014-м организовали и профинансировали проамериканский вооруженный переворот в Киеве. А потом США более всех других стран НАТО годами поставляли ВСУ оружие и боеприпасы – для войны с Россией. Американский президент Дональд Трамп все еще гордится тем, что первым передал Киеву в 2018 году сотни "Джавелинов" и остановил реализацию проекта "Северный поток-2". Никто не забыт, ничто не забыто.Между тем легенда маневров Defender-25, количество и качество задействованных американских и союзных войск не впечатляют. К примеру, в зоне СВО находится около 700 тыс. российских военнослужащих-профессионалов с боевым опытом. Штатная численность солдат и офицеров Вооруженных сил РФ достигла 1,5 млн. России незачем захватывать ближние и дальние страны альянса. На случай прямой военной агрессии с их стороны Вооруженные силы РФ располагают значительным арсеналом высокоточных инструментов неограниченной дальности.Технологическое превосходство России над Западом в каждом секторе вооружений абсолютно и безусловно. Российский ОПК в 2024-м нарастил производство и поставки вооружений в войска более чем в 15 раз, а годом ранее – в 12 раз. Такие темпы Западу даже не снились. Все предприятия ВПК США и ЕС способны за год произвести примерно 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм – 25% от необходимого артиллеристам ВСУ на поле боя. Здесь кроется секрет мирных инициатив новой администрации США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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