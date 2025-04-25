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Граждан Турции и Узбекистана задержали в Грузии за вымогательство
Граждан Турции и Узбекистана задержали в Грузии за вымогательство
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 10 лет в случае подтверждения вины в вымогательстве 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полицейские по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции 10 тысяч долларов задержали пятерых его сограждан и гражданку Узбекистана, сообщает МВД Грузии. По данным следствия, потерпевшего гражданина Турции пятеро обвиняемых силой привели в номер одной из гостиниц, физически с ним расправились и, угрожая убить, потребовали у него 10 тысяч долларов. До этого у одного из обвиняемых произошел конфликт с потерпевшим. Кроме того, обвиняемые инсценировали преступление и угрожали потерпевшему, что, если он обратится в полицию, они дадут показания против него и обвинят его в насилии над женщиной. Шестого обвиняемого задержали за недонесение о преступлении. Обвиняемым грозит до 10 лет в случае подтверждения вины в вымогательстве, незаконном лишении свободы, незаконном приобретении и хранении оружия и недонесении о преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, турция, узбекистан, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, турция, узбекистан, мвд грузии
Граждан Турции и Узбекистана задержали в Грузии за вымогательство
Обвиняемым грозит до 10 лет в случае подтверждения вины в вымогательстве
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полицейские по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции 10 тысяч долларов задержали пятерых его сограждан и гражданку Узбекистана, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, потерпевшего гражданина Турции пятеро обвиняемых силой привели в номер одной из гостиниц, физически с ним расправились и, угрожая убить, потребовали у него 10 тысяч долларов. До этого у одного из обвиняемых произошел конфликт с потерпевшим.
Кроме того, обвиняемые инсценировали преступление и угрожали потерпевшему, что, если он обратится в полицию, они дадут показания против него и обвинят его в насилии над женщиной.
Шестого обвиняемого задержали за недонесение о преступлении.
Обвиняемым грозит до 10 лет в случае подтверждения вины в вымогательстве, незаконном лишении свободы, незаконном приобретении и хранении оружия и недонесении о преступлении.