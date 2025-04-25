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Грузинская железная дорога сделала заявление по поводу пожара в поезде Озургети-Тбилиси
Грузинская железная дорога сделала заявление по поводу пожара в поезде Озургети-Тбилиси
Sputnik Грузия
"Грузинская железная дорога" работает над перевозкой пассажиров альтернативным транспортом 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Причиной эвакуации пассажиров поезда следовавшего по рейсу Озургети-Тбилиси стало задымление в одном из вагонов, говорится в заявлении АО "Грузинская железная дорога". По информации компании задымление было замечено на перегоне Гоми-Агара в регионе Шида Картли. "В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация была произведена своевременно и в эти минуты "Грузинская железная дорога" работает над перевозкой пассажиров альтернативным транспортом. Дополнительный поезд уже в пути", - говорится в заявлении. По данным ГЖД, причина задымления будет установлена после изучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога
грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога
Грузинская железная дорога сделала заявление по поводу пожара в поезде Озургети-Тбилиси
"Грузинская железная дорога" работает над перевозкой пассажиров альтернативным транспортом
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Причиной эвакуации пассажиров поезда следовавшего по рейсу Озургети-Тбилиси стало задымление в одном из вагонов, говорится в заявлении АО "Грузинская железная дорога".
По информации компании задымление было замечено на перегоне Гоми-Агара в регионе Шида Картли.
"В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация была произведена своевременно и в эти минуты "Грузинская железная дорога" работает над перевозкой пассажиров альтернативным транспортом. Дополнительный поезд уже в пути", - говорится в заявлении.
По данным ГЖД, причина задымления будет установлена после изучения.