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Изучение компьютерных технологий станет обязательным в школах Грузии
Изучение компьютерных технологий станет обязательным в школах Грузии
Sputnik Грузия
Компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Изучение компьютерных технологий станет обязательным для учащихся как начального, так и базового уровня в грузинских школах, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе. Изменение вступит в силу с сентября 2025 года. По словам министра, компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно. В последние два года обучения – в 11 и 12 классах, углубленное изучение предмета станет выборочным. Как подчеркнул глава ведомства, постепенно школы обеспечат всей необходимой для этого компьютерной техникой. Кроме того, по словам министра, в текущем учебном году в Грузии отремонтировано и построено до 100 школ, которые обеспечены необходимой инфраструктурой. В будущем году министерство продолжит обновление школ в таком же высоком темпе. До конца 2025 года будет построено и отремонтировано еще 50 школ. Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии
Изучение компьютерных технологий станет обязательным в школах Грузии
Компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Изучение компьютерных технологий станет обязательным для учащихся как начального, так и базового уровня в грузинских школах, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе.
Изменение вступит в силу с сентября 2025 года.
"До сих пор компьютерные технологии преподавались только на начальном уровне, на так называемых уроках "ист" (информационно-коммуникационные технологии – груз.) в школе. С сентября 2025 года мы утвердили новый стандарт обучения компьютерным технологиям, и изучение компьютерных технологий станет обязательным для всех учащихся как на начальном, так и на базовом уровне", – сказал Цуладзе.
По словам министра, компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно. В последние два года обучения – в 11 и 12 классах, углубленное изучение предмета станет выборочным.
Как подчеркнул глава ведомства, постепенно школы обеспечат всей необходимой для этого компьютерной техникой.
Кроме того, по словам министра, в текущем учебном году в Грузии отремонтировано и построено до 100 школ, которые обеспечены необходимой инфраструктурой. В будущем году министерство продолжит обновление школ в таком же высоком темпе.
До конца 2025 года будет построено и отремонтировано еще 50 школ.
Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.