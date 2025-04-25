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Изучение компьютерных технологий станет обязательным в школах Грузии

Изучение компьютерных технологий станет обязательным в школах Грузии

Sputnik Грузия

Компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T23:29+0400

2025-04-25T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Изучение компьютерных технологий станет обязательным для учащихся как начального, так и базового уровня в грузинских школах, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе. Изменение вступит в силу с сентября 2025 года. По словам министра, компьютерные технологии будут обязательным предметом для учащихся по 10 класс включительно. В последние два года обучения – в 11 и 12 классах, углубленное изучение предмета станет выборочным. Как подчеркнул глава ведомства, постепенно школы обеспечат всей необходимой для этого компьютерной техникой. Кроме того, по словам министра, в текущем учебном году в Грузии отремонтировано и построено до 100 школ, которые обеспечены необходимой инфраструктурой. В будущем году министерство продолжит обновление школ в таком же высоком темпе. До конца 2025 года будет построено и отремонтировано еще 50 школ. Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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