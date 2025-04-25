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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T09:01+0400
2025-04-25T09:01+0400
2025-04-25T09:01+0400
экономика
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статистика
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2025 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 642,8 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый квартал 2025 года составила 11,4%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 36,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 25,7 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 9,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 7,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,4 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-марте текущего года из соседней страны завезли более 42 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 413,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 218,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки –36,8 тысячи тонн, а также 2,2 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2025 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 642,8 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый квартал 2025 года составила 11,4%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-март 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
129,8
-19,2
Импорт
512,9
11,8
Всего
642,8
3,7
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 36,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 25,7 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 9,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 7,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также 1,4 тысячи тонн плодов и других частей растений, приготовленных иным способом или консервированных.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-март 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Спиртные напитки
29,2
8,1
Вино
27,6
-57,6
Минеральные воды
19,9
7,2
Плоды и другие части растений, приготовленные иным способом или консервированные
10,5
130,6
Картофель
10,1
-
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-марте текущего года из соседней страны завезли более 42 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 413,4 тысячи тонн природного и попутного газов, 218,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки –36,8 тысячи тонн, а также 2,2 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-март 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
156,1
14,2
Газ
108,8
19,5
Изделия из стали
18,8
3,7
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
13,7
139 667,3
Пшеница и меслин
10,7
-29,4
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.