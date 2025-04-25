https://sputnik-georgia.ru/20250425/komu-mne-protivostoyat--garibashvili-isklyuchil-sozdanie-oppozitsionnoy-partii-293041348.html

Кому мне противостоять – Гарибашвили исключил создание оппозиционной партии

Кому мне противостоять – Гарибашвили исключил создание оппозиционной партии

Sputnik Грузия

Для начала, очень прошу, дайте мне уйти, заявил Гарибашвили 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T14:51+0400

2025-04-25T14:51+0400

2025-04-25T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Вопрос создания мной оппозиционной партии не рассматривается, и это дезинформация, заявил Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос журналиста на брифинге в офисе партии. Ираклий Гарибашвили заявил 25 апреля о своем уходе с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из политики. Оппозиционные партии и ряд экспертов ранее говорили, что "Грузинская мечта" рассматривает Гарибашвили как вероятного лидера альтернативной оппозиции. По его словам, его уход из политики обусловлен тем, что он выполнил свою миссию, возложенную на него основателем и почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. "Миссию, которая была возложена на меня со стороны основателя нашей партии, после моего возвращения в политику сначала назначением министром, затем премьер-министром, потом председателем партии, я выполнил и сегодня больше не вижу необходимости оставаться в политике. Соответственно, хочу использовать это время для своей семьи, для осуществления своих личных целей и просто хочу попробовать свои возможности в другой сфере, вот и всё. Поэтому прошу вас всех, давайте не будем продолжать спекуляции о том, почему я ушел в отставку, когда вернусь и так далее. Для начала, очень прошу, дайте мне уйти", – заявил Гарибашвили. Биография Гарибашвили Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в Тбилиси. Окончил факультет международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили (1999-2004). В 2002-2004 годах параллельно учился в Парижском университете Сорбонна по специальности "Международные отношения". В 2005 году получил степень магистра по той же специальности в Тбилисском госуниверситете. С 2004 по 2012 годы занимал руководящие посты в различных организациях компании Cartu Group, принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили. В 2006 году был личным представителем почетного консула республики Сан-Марино в Грузии. В апреле 2012 года стал одним из основателей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидером которой является Иванишвили. Эта партия в октябре 2012 года выиграла парламентские выборы и сменила правление команды Михаила Саакашвили. Ираклий Гарибашвили уходит из политики >>В 2012-2013 годах Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 годах был премьер-министром Грузии. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год). На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. В феврале 2021 года он во второй занял пост премьера Грузии. Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января 2024 года, а 1 февраля того же года он был избран председателем "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия