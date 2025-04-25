https://sputnik-georgia.ru/20250425/prezident-gruzii-pomiloval-osuzhdennykh-po-sluchayu-paskhi-293038442.html

Президент Грузии помиловал осужденных по случаю Пасхи

Президент Грузии помиловал осужденных по случаю Пасхи

Sputnik Грузия

По данным "Сакстата", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T11:54+0400

2025-04-25T11:54+0400

2025-04-25T12:18+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_41957e423141d9ca1f7c124fd8041a71.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных по случаю Светлого Христового Воскресения – Пасхи, сообщила администрация главы государства. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. По данным национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных, в том числе около 1,1 тысячи иностранных граждан. В целом к этому времени тюрьмы Грузии были заполнены на 70,6%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили