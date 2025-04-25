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Президент Грузии помиловал осужденных по случаю Пасхи
Президент Грузии помиловал осужденных по случаю Пасхи
Sputnik Грузия
По данным "Сакстата", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T11:54+0400
2025-04-25T11:54+0400
2025-04-25T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных по случаю Светлого Христового Воскресения – Пасхи, сообщила администрация главы государства. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. По данным национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных, в том числе около 1,1 тысячи иностранных граждан. В целом к этому времени тюрьмы Грузии были заполнены на 70,6%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили
Президент Грузии помиловал осужденных по случаю Пасхи
11:54 25.04.2025 (обновлено: 12:18 25.04.2025)
По данным "Сакстата", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных по случаю Светлого Христового Воскресения – Пасхи, сообщила администрация главы государства.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.
"После того, как помилованные покинут пенитенциарные учреждения, они получат возможность вернуться к семьям и стать полноценными членами общества", – говорится в сообщении.
По данным национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии на 1 марта 2025 года насчитывалось около 8,7 тысячи заключенных, в том числе около 1,1 тысячи иностранных граждан.
В целом к этому времени тюрьмы Грузии были заполнены на 70,6%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси.
В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание.