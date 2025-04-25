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Сколько получают самые дорогие футболисты чемпионата Грузии? Данные Transfermarkt
Сколько получают самые дорогие футболисты чемпионата Грузии? Данные Transfermarkt
Sputnik Грузия
Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Самыми дорогими футболистами чемпионата Грузии являются 17-летний нападающий "Динамо" Тбилиси Вахтанг Салия и 16-летний Саба Харебашвили – 800 тысяч евро, сообщает сайт Transfermarkt. В пятерку лучших также вошли 26-летний Георгий Кохреидзе и 22-летние Гизо Мамагеишвили и Саба Хвадагиани. Самые дорогие игроки Национальной лиги: Вахтанг Салия в октябре 2024 года подписал контракт с английским "Ньюкасл Юнайтед" (U-21). Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол
Сколько получают самые дорогие футболисты чемпионата Грузии? Данные Transfermarkt
Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Самыми дорогими футболистами чемпионата Грузии являются 17-летний нападающий "Динамо" Тбилиси Вахтанг Салия и 16-летний Саба Харебашвили – 800 тысяч евро, сообщает сайт Transfermarkt.
В пятерку лучших также вошли 26-летний Георгий Кохреидзе и 22-летние Гизо Мамагеишвили и Саба Хвадагиани.
Самые дорогие игроки Национальной лиги:
1.
Вахтанг Салия, "Динамо" Тбилиси – 800 тысяч евро;
2.
Саба Харебашвили, "Динамо" Тбилиси – 800 тысяч евро;
3.
Георгий Кохреидзе, "Торпедо" – 650 тысяч евро;
4.
Гизо Мамагеишвили, "Иберия 1999" – 500 тысяч евро;
5.
Саба Хвадагиани, "Динамо" Тбилиси – 500 тысяч евро.
Вахтанг Салия в октябре 2024 года подписал контракт с английским "Ньюкасл Юнайтед" (U-21). Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года.