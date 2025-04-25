https://sputnik-georgia.ru/20250425/skolko-poluchayut-samye-dorogie-futbolisty-chempionata-gruzii-dannye-transfermarkt-293021532.html

Сколько получают самые дорогие футболисты чемпионата Грузии? Данные Transfermarkt

Сколько получают самые дорогие футболисты чемпионата Грузии? Данные Transfermarkt

Sputnik Грузия

Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Самыми дорогими футболистами чемпионата Грузии являются 17-летний нападающий "Динамо" Тбилиси Вахтанг Салия и 16-летний Саба Харебашвили – 800 тысяч евро, сообщает сайт Transfermarkt. В пятерку лучших также вошли 26-летний Георгий Кохреидзе и 22-летние Гизо Мамагеишвили и Саба Хвадагиани. Самые дорогие игроки Национальной лиги: Вахтанг Салия в октябре 2024 года подписал контракт с английским "Ньюкасл Юнайтед" (U-21). Салия дебютировал в профессиональном футболе за тбилисское "Динамо" в ноябре 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, футбол