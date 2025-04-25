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В этом году ожидается большой наплыв россиян в Грузию – экономист

В этом году ожидается большой наплыв россиян в Грузию – экономист

Sputnik Грузия

В этом году ожидается большой наплыв российских туристов в Грузию, особенно на черноморские курорты, считает экономический эксперт Леонид Холод 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T18:11+0400

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По его словам, из-за того, что в России в этом году из-за экологических проблем не будут доступны некоторые черноморские курорты, скорее всего, альтернативой станет черноморское побережье Грузии. Об этом Холод заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Мы, россияне, очень довольны, что есть такое туристическое направление, как Грузия. Мы хотим, чтобы оно развивалось – от этого мы только выиграем", – подчеркнул Холод.

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