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В столице Грузии прощаются с Зурабом Церетели – видео

В столице Грузии прощаются с Зурабом Церетели – видео

Sputnik Грузия

Церемония прощания с Зурабом Церетели, великим скульптором, имя которого знают во многих странах мира, проходит в эти дни в Тбилиси, в Музее современного... 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T13:44+0400

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Панихиду посетили известные деятели общественности, культуры и искусства, официальные лица. Зураб Церетели олицетворяет собой целую эпоху, и его вклад в развитие искусства в Грузии огромен.Когда скульптор создал Музей современного искусства на проспекте Руставели, главной улице Тбилиси, один из этажей он отдал под выставку работ современных грузинских художников, чтобы там были представлены лучшие из интересных произведений нового поколения. На другом этаже расположилась выставка работ самого Церетели, причем с акцентом на картины.В Тбилиси тело Зураба Церетели, который в возрасте 91 года скончался в Москве, доставили на самолете. Он будет похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей 26 апреля.

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, траур, творчество, культура, культура, грузинская культура, видео