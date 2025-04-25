https://sputnik-georgia.ru/20250425/zagorelsya-passazhirskiy-poezd-tbilisi-ozurgeti---idet-evakuatsiya-293042398.html

Загорелся пассажирский поезд Тбилиси-Озургети – идет эвакуация

Загорелся пассажирский поезд Тбилиси-Озургети – идет эвакуация

Sputnik Грузия

Пожар начался в одном из вагонов поезда, когда он проезжал город Хашури 25.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Эвакуация пассажиров пассажирского поезда Тбилиси-Озургети идет в эти минуты из-за пожара. Пожар начался в одном из вагонов поезда, когда он проезжал город Хашури в регионе Шида Картли. Что стало причиной возгорания, в данный момент неизвестно. АО "Грузинская железная дорога" пока не комментировала произошедшее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашури

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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога, хашури