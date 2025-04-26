Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250426/293064773.html
Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского
Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского
Sputnik Грузия
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, причиной смерти стал инсульт. Смотрите в фотоленте Sputnik как прошли похороны понтифика 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T15:41+0400
2025-04-27T15:12+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
финляндия
италия
аргентина
папа римский франциск
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1b/293064953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_151ad7c529fba847afc0d89c2f699c80.jpg
Прощание с понтификом продолжалось три дня: 23 апреля гроб с его телом выставили в соборе Святого Петра, со среды по пятницу сюда пришли 250 тысяч человек.Самые многочисленные делегации направили Италия и родина Папы Римского Франциска Аргентина. По протоколу, президенты этих стран сидели в первом ряду, остальные высокопоставленные гости рассядутся согласно алфавитному порядку представляемых стран (в соответствии с французской версией их написания). Таким образом, место президента США Трампа – между главами Эстонии и Финляндии. За представителями руководства ЕС, в числе которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, зарезервированы места в последнем ряду.
финляндия
италия
аргентина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1b/293064953_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ab3f0ae3baa43488fdf7295f5f835a6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, финляндия, италия, аргентина, папа римский франциск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, финляндия, италия, аргентина, папа римский франциск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия

Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского

15:41 26.04.2025 (обновлено: 15:12 27.04.2025)
Подписаться
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, причиной смерти стал инсульт. Смотрите в фотоленте Sputnik как прошли похороны понтифика
Прощание с понтификом продолжалось три дня: 23 апреля гроб с его телом выставили в соборе Святого Петра, со среды по пятницу сюда пришли 250 тысяч человек.
Самые многочисленные делегации направили Италия и родина Папы Римского Франциска Аргентина. По протоколу, президенты этих стран сидели в первом ряду, остальные высокопоставленные гости рассядутся согласно алфавитному порядку представляемых стран (в соответствии с французской версией их написания). Таким образом, место президента США Трампа – между главами Эстонии и Финляндии. За представителями руководства ЕС, в числе которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, зарезервированы места в последнем ряду.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Площадь Святого Петра в Ватикане утром в субботу выглядела так.

Площадь Святого Петра в Ватикане утром в субботу выглядела так. - Sputnik Грузия
1/18
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Площадь Святого Петра в Ватикане утром в субботу выглядела так.

© AP Photo / Evan Vucci

Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Финляндии Александра Стубба во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Финляндии Александра Стубба во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
2/18
© AP Photo / Evan Vucci

Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Финляндии Александра Стубба во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© Getty Images / Mario Tama

Верующие во время похорон Папы Франциска на Виа делла Кончилиационе в Риме.

Верующие во время похорон Папы Франциска на Виа делла Кончилиационе в Риме. - Sputnik Грузия
3/18
© Getty Images / Mario Tama

Верующие во время похорон Папы Франциска на Виа делла Кончилиационе в Риме.

© AP Photo / Markus Schreiber

Министр иностранных дел Японии Эстери Такеши Ивая на похоронах Папы Франциска.

Министр иностранных дел Японии Эстери Такеши Ивая на похоронах Папы Франциска. - Sputnik Грузия
4/18
© AP Photo / Markus Schreiber

Министр иностранных дел Японии Эстери Такеши Ивая на похоронах Папы Франциска.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Архиепископ Диего Джованни Равелли преклоняет колени у гроба Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Архиепископ Диего Джованни Равелли преклоняет колени у гроба Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
5/18
© AP Photo / Gregorio Borgia

Архиепископ Диего Джованни Равелли преклоняет колени у гроба Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Мужчина держит изображение Папы Франциска во время его похорон на площади Святого Петра в Ватикане.

Мужчина держит изображение Папы Франциска во время его похорон на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
6/18
© AP Photo / Andreea Alexandru

Мужчина держит изображение Папы Франциска во время его похорон на площади Святого Петра в Ватикане.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Президент Аргентины Хавьер Милей во время похорон Папы Франциска.

Президент Аргентины Хавьер Милей во время похорон Папы Франциска. - Sputnik Грузия
7/18
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Президент Аргентины Хавьер Милей во время похорон Папы Франциска.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Гроб с телом Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Гроб с телом Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
8/18
© AP Photo / Gregorio Borgia

Гроб с телом Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© photo: Sputnik / Alexander Logunov / Перейти в фотобанкПрощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане.
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане римского Франциска - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Alexander Logunov
/
Перейти в фотобанк
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане.
© AP Photo / Andreea Alexandru

Монахини во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Монахини во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
10/18
© AP Photo / Andreea Alexandru

Монахини во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© AP Photo / Andrew Medichini

Журналисты разместились на колоннаде у собора Святого Петра.

Журналисты разместились на колоннаде у собора Святого Петра. - Sputnik Грузия
11/18
© AP Photo / Andrew Medichini

Журналисты разместились на колоннаде у собора Святого Петра.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Некоторые в ожидании начала церемонии спали прямо на земле.

Некоторые в ожидании начала церемонии спали прямо на земле. - Sputnik Грузия
12/18
© AP Photo / Emilio Morenatti

Некоторые в ожидании начала церемонии спали прямо на земле.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди присутствуют на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Люди присутствуют на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
13/18
© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди присутствуют на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© Getty Images / Antonio Masiello

Представители Королевства Бахрейн на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Представители Королевства Бахрейн на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
14/18
© Getty Images / Antonio Masiello

Представители Королевства Бахрейн на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© photo: Sputnik / Alexander Logunov / Перейти в фотобанкПрощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Alexander Logunov
/
Перейти в фотобанк
Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / Mario Tama

Монахиня во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Монахиня во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Грузия
16/18
© Getty Images / Mario Tama

Монахиня во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

© Getty Images / Mario Tama

Люди собираются во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра.

Люди собираются во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра. - Sputnik Грузия
17/18
© Getty Images / Mario Tama

Люди собираются во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра.

© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Ребенок возле базилики Санта-Мария-Маджоре во время похорон Папы Франциска в Риме

Ребенок возле базилики Санта-Мария-Маджоре во время похорон Папы Франциска в Риме - Sputnik Грузия
18/18
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Ребенок возле базилики Санта-Мария-Маджоре во время похорон Папы Франциска в Риме

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0