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Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского
Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского
Sputnik Грузия
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, причиной смерти стал инсульт. Смотрите в фотоленте Sputnik как прошли похороны понтифика 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T15:41+0400
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Прощание с понтификом продолжалось три дня: 23 апреля гроб с его телом выставили в соборе Святого Петра, со среды по пятницу сюда пришли 250 тысяч человек.Самые многочисленные делегации направили Италия и родина Папы Римского Франциска Аргентина. По протоколу, президенты этих стран сидели в первом ряду, остальные высокопоставленные гости рассядутся согласно алфавитному порядку представляемых стран (в соответствии с французской версией их написания). Таким образом, место президента США Трампа – между главами Эстонии и Финляндии. За представителями руководства ЕС, в числе которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, зарезервированы места в последнем ряду.
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Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского 15:41 26.04.2025 (обновлено: 15:12 27.04.2025)
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, причиной смерти стал инсульт. Смотрите в фотоленте Sputnik как прошли похороны понтифика
Прощание с понтификом продолжалось три дня: 23 апреля гроб с его телом выставили в соборе Святого Петра, со среды по пятницу сюда пришли 250 тысяч человек.
Самые многочисленные делегации направили Италия и родина Папы Римского Франциска Аргентина. По протоколу, президенты этих стран сидели в первом ряду, остальные высокопоставленные гости рассядутся согласно алфавитному порядку представляемых стран (в соответствии с французской версией их написания). Таким образом, место президента США Трампа – между главами Эстонии и Финляндии. За представителями руководства ЕС, в числе которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, зарезервированы места в последнем ряду.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Площадь Святого Петра в Ватикане утром в субботу выглядела так.
Площадь Святого Петра в Ватикане утром в субботу выглядела так.
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Финляндии Александра Стубба во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Президент Дональд Трамп пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону в присутствии президента Финляндии Александра Стубба во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / Mario Tama
Верующие во время похорон Папы Франциска на Виа делла Кончилиационе в Риме.
Верующие во время похорон Папы Франциска на Виа делла Кончилиационе в Риме.
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Японии Эстери Такеши Ивая на похоронах Папы Франциска.
Министр иностранных дел Японии Эстери Такеши Ивая на похоронах Папы Франциска.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Архиепископ Диего Джованни Равелли преклоняет колени у гроба Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Архиепископ Диего Джованни Равелли преклоняет колени у гроба Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина держит изображение Папы Франциска во время его похорон на площади Святого Петра в Ватикане.
Мужчина держит изображение Папы Франциска во время его похорон на площади Святого Петра в Ватикане.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Аргентины Хавьер Милей во время похорон Папы Франциска.
Президент Аргентины Хавьер Милей во время похорон Папы Франциска.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Гроб с телом Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Гроб с телом Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© photo: Sputnik / Alexander Logunov / Перейти в фотобанк Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане.
Прощание и похороны папы римского Франциска в Ватикане.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Монахини во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Монахини во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© AP Photo / Andrew Medichini
Журналисты разместились на колоннаде у собора Святого Петра.
Журналисты разместились на колоннаде у собора Святого Петра.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Некоторые в ожидании начала церемонии спали прямо на земле.
Некоторые в ожидании начала церемонии спали прямо на земле.
© AP Photo / Andreea Alexandru
Люди присутствуют на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Люди присутствуют на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / Antonio Masiello
Представители Королевства Бахрейн на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Представители Королевства Бахрейн на похоронах Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© photo: Sputnik / Alexander Logunov / Перейти в фотобанк Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / Mario Tama
Монахиня во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Монахиня во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
© Getty Images / Mario Tama
Люди собираются во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра.
Люди собираются во время похорон Папы Франциска на площади Святого Петра.
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Ребенок возле базилики Санта-Мария-Маджоре во время похорон Папы Франциска в Риме
Ребенок возле базилики Санта-Мария-Маджоре во время похорон Папы Франциска в Риме