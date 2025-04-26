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Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского

Траур и молитвы: как прошли похороны Папы Римского

Sputnik Грузия

Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, причиной смерти стал инсульт. Смотрите в фотоленте Sputnik как прошли похороны понтифика 26.04.2025, Sputnik Грузия

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Прощание с понтификом продолжалось три дня: 23 апреля гроб с его телом выставили в соборе Святого Петра, со среды по пятницу сюда пришли 250 тысяч человек.Самые многочисленные делегации направили Италия и родина Папы Римского Франциска Аргентина. По протоколу, президенты этих стран сидели в первом ряду, остальные высокопоставленные гости рассядутся согласно алфавитному порядку представляемых стран (в соответствии с французской версией их написания). Таким образом, место президента США Трампа – между главами Эстонии и Финляндии. За представителями руководства ЕС, в числе которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, зарезервированы места в последнем ряду.

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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, финляндия, италия, аргентина, папа римский франциск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия