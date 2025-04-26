https://sputnik-georgia.ru/20250426/dokhody-gruzii-v-pervom-kvartale-2025-goda-sostavili-826-millionov-293047062.html

Доходы Грузии в первом квартале 2025 года составили 826 миллионов

Доходы Грузии в первом квартале 2025 года составили 826 миллионов

Sputnik Грузия

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3% 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T11:58+0400

2025-04-26T11:58+0400

2025-04-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 31 марта 2025 года составили 826 миллионов долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3%. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2025 года потратили визитеры из России – 141,8 миллиона долларов. При этом за три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доход от граждан России снизился на 17,2%, доход же от граждан Израиля, наоборот, вырос на 73,8%. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, туризм, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"