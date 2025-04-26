https://sputnik-georgia.ru/20250426/dokhody-gruzii-v-pervom-kvartale-2025-goda-sostavili-826-millionov-293047062.html
Доходы Грузии в первом квартале 2025 года составили 826 миллионов
Доходы Грузии в первом квартале 2025 года составили 826 миллионов
Sputnik Грузия
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3% 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T11:58+0400
2025-04-26T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 31 марта 2025 года составили 826 миллионов долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3%. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2025 года потратили визитеры из России – 141,8 миллиона долларов. При этом за три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доход от граждан России снизился на 17,2%, доход же от граждан Израиля, наоборот, вырос на 73,8%. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, туризм, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, туризм, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Доходы Грузии в первом квартале 2025 года составили 826 миллионов
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3%
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 31 марта 2025 года составили 826 миллионов долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первый квартал 2025 года выросли на 2,3%.
Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2025 года потратили визитеры из России – 141,8 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
141,8
219 264
Израиль
114,2
80 896
Турция
107,1
225 265
Евросоюз
103,2
73 886
Азербайджан
48,6
64 818
При этом за три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доход от граждан России снизился на 17,2%, доход же от граждан Израиля, наоборот, вырос на 73,8%.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.