https://sputnik-georgia.ru/20250426/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-aprelya-2025-293046588.html
Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2025
Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2025
Sputnik Грузия
Так, согласно православному церковному календарю, 26 апреля отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T01:01+0400
2025-04-26T01:01+0400
2025-04-26T01:14+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Артемон ЛаодикийскийПо церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником, святителем Сисинием, они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.КрискентПо церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо, и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.ФомаидаПо церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду. Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту. Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое, а убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476 году.ИмениныПо церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2025
01:01 26.04.2025 (обновлено: 01:14 26.04.2025)
Так, согласно православному церковному календарю, 26 апреля отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).
Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.
Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником, святителем Сисинием, они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.
К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.
Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.
По церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.
Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.
Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо, и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.
По церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду. Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.
В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту. Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.
Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое, а убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476 году.
По церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников.