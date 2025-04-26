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Кому дают убежище в Грузии? Первые данные 2025 года

Кому дают убежище в Грузии? Первые данные 2025 года

Sputnik Грузия

За первые три месяца 2025 года власти Грузии выдворили из страны 219 иностранных граждан 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2025 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца четырем иностранцам, а выдворили – 219, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Что касается гуманитарного статуса, то его получил один гражданин Турции. В первом квартале 2025 года отказ в получении данного статуса в стране получили 255 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Пакистана и Ирана. Кого выдворяет Грузия? За первые три месяца 2025 года власти Грузии приняли решение выдворить из страны 219 иностранных граждан из 26 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана и Индии. В пятерку по числу выдворенных входят также граждане Китая, России и Египта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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