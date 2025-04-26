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Мать и бабушка задержаны за издевательства над ребенком на западе Грузии
Мать и бабушка задержаны за издевательства над ребенком на западе Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T16:00+0400
2025-04-26T16:00+0400
2025-04-26T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали мать и бабушку за издевательства над семилетним ребенком, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, ребенок подвергся физическому насилию со стороны матери и бабушки, в результате чего получил множественные травмы по всему телу. Ему удалось сбежать и укрыться у соседки – его родственницы. Оттуда ребенок связался с отцом и второй бабушкой, находящимися за границей. Именно они обратились в полицию и к СМИ.Теперь задержанным грозит до трех лет тюрьмы в случае подтверждения вины в семейном насилии, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети
Мать и бабушка задержаны за издевательства над ребенком на западе Грузии
Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали мать и бабушку за издевательства над семилетним ребенком, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, ребенок подвергся физическому насилию со стороны матери и бабушки, в результате чего получил множественные травмы по всему телу.
Об инциденте сообщили грузинские СМИ. По их информации, мать и бабушка ребенка заперли его в свинарнике, где избивали в течение нескольких дней.
Ему удалось сбежать и укрыться у соседки – его родственницы. Оттуда ребенок связался с отцом и второй бабушкой, находящимися за границей. Именно они обратились в полицию и к СМИ.
Теперь задержанным грозит до трех лет тюрьмы в случае подтверждения вины в семейном насилии, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего.