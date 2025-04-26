https://sputnik-georgia.ru/20250426/mat-i-babushka-zaderzhany-za-izdevatelstva-nad-rebenkom-na-zapade-gruzii--293050930.html

Мать и бабушка задержаны за издевательства над ребенком на западе Грузии

Мать и бабушка задержаны за издевательства над ребенком на западе Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T16:00+0400

2025-04-26T16:00+0400

2025-04-26T16:00+0400

происшествия

грузия

новости

самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали мать и бабушку за издевательства над семилетним ребенком, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, ребенок подвергся физическому насилию со стороны матери и бабушки, в результате чего получил множественные травмы по всему телу. Ему удалось сбежать и укрыться у соседки – его родственницы. Оттуда ребенок связался с отцом и второй бабушкой, находящимися за границей. Именно они обратились в полицию и к СМИ.Теперь задержанным грозит до трех лет тюрьмы в случае подтверждения вины в семейном насилии, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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