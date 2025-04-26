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https://sputnik-georgia.ru/20250426/pochemu-tsereteli---velikiy-v-gruzii-prostilis-s-vydayuschimsya-skulptorom-sovremennosti-293058641.html
Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности
Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности
Sputnik Грузия
В Грузии простились с выдающимся скульптором Зурабом Церетели. Мастера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей 26.04.2025, Sputnik Грузия
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О том, что сделал мастер для своей родины и почему его стоит считать великим деятелем современности, смотрите в репортаже Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская кухня, искусство, музей современного искусства зураба церетели, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская кухня, искусство, музей современного искусства зураба церетели, видео

Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности

16:29 26.04.2025 (обновлено: 17:03 26.04.2025)
© video: Sputnik
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В Грузии простились с выдающимся скульптором Зурабом Церетели. Мастера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей
О том, что сделал мастер для своей родины и почему его стоит считать великим деятелем современности, смотрите в репортаже Sputnik Грузия.
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