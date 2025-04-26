https://sputnik-georgia.ru/20250426/pochemu-tsereteli---velikiy-v-gruzii-prostilis-s-vydayuschimsya-skulptorom-sovremennosti-293058641.html
Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности
Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности
Sputnik Грузия
В Грузии простились с выдающимся скульптором Зурабом Церетели. Мастера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T16:29+0400
2025-04-26T16:29+0400
2025-04-26T17:03+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
зураб церетели
культура
культура
грузинская кухня
искусство
музей современного искусства зураба церетели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1a/293058307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdee5d703fe0a2c1cef5f15866470ce7.jpg
О том, что сделал мастер для своей родины и почему его стоит считать великим деятелем современности, смотрите в репортаже Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1a/293058307_168:0:1128:720_1920x0_80_0_0_5379185baf66dd2288aed4792c18f3a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская кухня, искусство, музей современного искусства зураба церетели, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зураб церетели, культура, культура, грузинская кухня, искусство, музей современного искусства зураба церетели, видео
Почему Церетели – великий? В Грузии простились с выдающимся скульптором современности
16:29 26.04.2025 (обновлено: 17:03 26.04.2025)
В Грузии простились с выдающимся скульптором Зурабом Церетели. Мастера похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей
О том, что сделал мастер для своей родины и почему его стоит считать великим деятелем современности, смотрите в репортаже Sputnik Грузия.