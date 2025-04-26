https://sputnik-georgia.ru/20250426/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-293058161.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф – средний 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T20:00+0400

2025-04-26T20:00+0400

2025-04-26T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются со второй половины дня 27 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство охраны окружающей среды