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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф – средний 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются со второй половины дня 27 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство охраны окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство охраны окружающей среды
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Уровень угрозы развития природных катастроф – средний
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются со второй половины дня 27 апреля в Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.