https://sputnik-georgia.ru/20250426/v-gruzii-usilivayut-borbu-s-mramornymi-klopami-293021128.html

В Грузии усиливают борьбу с мраморными клопами

В Грузии усиливают борьбу с мраморными клопами

Sputnik Грузия

Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Специальные системы ловушек установят в Западной Грузии в рамках борьбы с мраморными клопами, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Мраморные клопы появились в стране в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы. В рамках госпрограммы по борьбе с вредителями по всей стране планируется установка до 8 000 специальных ловушек. В координационном штабе по борьбе с вредителями создана электронная база данных, результаты мониторинга отображаются на интерактивной карте. Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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