https://sputnik-georgia.ru/20250426/v-gruzii-usilivayut-borbu-s-mramornymi-klopami-293021128.html
В Грузии усиливают борьбу с мраморными клопами
В Грузии усиливают борьбу с мраморными клопами
Sputnik Грузия
Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T10:52+0400
2025-04-26T10:52+0400
2025-04-26T10:52+0400
грузия
новости
общество
западная грузия
восточная грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23955/77/239557779_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b4c33faaf3b9d4184dab3695258419a4.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Специальные системы ловушек установят в Западной Грузии в рамках борьбы с мраморными клопами, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. Мраморные клопы появились в стране в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы. В рамках госпрограммы по борьбе с вредителями по всей стране планируется установка до 8 000 специальных ловушек. В координационном штабе по борьбе с вредителями создана электронная база данных, результаты мониторинга отображаются на интерактивной карте. Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23955/77/239557779_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0ba7bf75e327c834946246586f8634f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, западная грузия, восточная грузия
грузия, новости, общество, западная грузия, восточная грузия
В Грузии усиливают борьбу с мраморными клопами
Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Специальные системы ловушек установят в Западной Грузии в рамках борьбы с мраморными клопами, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
Мраморные клопы появились в стране в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы.
"Как только будет зафиксировано определенное количество вредителей, начнутся меры по контролю. С помощью спецтехники, мобилизованной в Западной Грузии, территории будут обработаны методом холодного опрыскивания и термического тумана. Этот процесс продлится до конца года", – заявил глава Центра по борьбе с мраморным клопом Лаша Шаламберидзе.
В рамках госпрограммы по борьбе с вредителями по всей стране планируется установка до 8 000 специальных ловушек. В координационном штабе по борьбе с вредителями создана электронная база данных, результаты мониторинга отображаются на интерактивной карте.
Благодаря мерам, предпринятым властями в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии, но для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии.
Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.