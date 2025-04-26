Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250426/v-stolitse-gruzii-prostilis-s-zurabom-tsereteli---foto-293057428.html
В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото
В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии прошла церемония прощания с великим скульптором и художником Зурабом Церетели 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T15:29+0400
2025-04-26T15:37+0400
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
зураб церетели
музей современного искусства зураба церетели
дидубийский пантеон
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1a/293056638_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c69cf8e4dd2eaa1e893761e1dc699f15.jpg
Зураб Церетели, который скончался в возрасте 91 года, был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом со своей супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1a/293056638_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0218e6dae67c9b648d2eb68e4d054d3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, дидубийский пантеон, грузия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, дидубийский пантеон, грузия, фото

В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото

15:29 26.04.2025 (обновлено: 15:37 26.04.2025)
Подписаться
В столице Грузии прошла церемония прощания с великим скульптором и художником Зурабом Церетели
Зураб Церетели, который скончался в возрасте 91 года, был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом со своей супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели.
© photo: Sputnik / Stringer

В субботу 26 апреля Грузия прощалась с Зурабом Церетели

В субботу 26 апреля Грузия прощалась с Зурабом Церетели - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В субботу 26 апреля Грузия прощалась с Зурабом Церетели

© photo: Sputnik / Stringer

Великого мастера похоронили рядом с его супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели,

Великого мастера похоронили рядом с его супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели, - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Великого мастера похоронили рядом с его супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели,

© photo: Sputnik / Stringer

в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в столице Грузии

в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в столице Грузии - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в столице Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Перед этим состоялась панихида в Дидубийской церкви Божьей Матери

Перед этим состоялась панихида в Дидубийской церкви Божьей Матери - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед этим состоялась панихида в Дидубийской церкви Божьей Матери

© photo: Sputnik / Stringer

На церемонию прощания с Зурабом Церетели пришли представители руководства Грузии,

На церемонию прощания с Зурабом Церетели пришли представители руководства Грузии, - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На церемонию прощания с Зурабом Церетели пришли представители руководства Грузии,

© photo: Sputnik / Stringer

общественные и политические деятели,

общественные и политические деятели, - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

общественные и политические деятели,

© photo: Sputnik / Stringer

известные артисты, музыканты, представители творческой интеллигенции

известные артисты, музыканты, представители творческой интеллигенции - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

известные артисты, музыканты, представители творческой интеллигенции

© photo: Sputnik / Stringer

Гроб с телом Зураба Церетели перед похоронами был установлен посреди Дидубийской церкви

Гроб с телом Зураба Церетели перед похоронами был установлен посреди Дидубийской церкви - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гроб с телом Зураба Церетели перед похоронами был установлен посреди Дидубийской церкви

© photo: Sputnik / Stringer

Сотни людей пришли попрощаться с великим мастером

Сотни людей пришли попрощаться с великим мастером - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни людей пришли попрощаться с великим мастером

© photo: Sputnik / Stringer

В последний путь Зураба Церетели проводили члены его семьи, друзья и близкие

В последний путь Зураба Церетели проводили члены его семьи, друзья и близкие - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последний путь Зураба Церетели проводили члены его семьи, друзья и близкие

© photo: Sputnik / Stringer

Имя великого скульптора и художника будет навсегда вписано в летопись Грузии

Имя великого скульптора и художника будет навсегда вписано в летопись Грузии - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Имя великого скульптора и художника будет навсегда вписано в летопись Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

После себя Зураб Церетели оставил множество работ, которые будут напоминать о нем будущим поколениям

После себя Зураб Церетели оставил множество работ, которые будут напоминать о нем будущим поколениям - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

После себя Зураб Церетели оставил множество работ, которые будут напоминать о нем будущим поколениям

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0