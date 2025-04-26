https://sputnik-georgia.ru/20250426/v-stolitse-gruzii-prostilis-s-zurabom-tsereteli---foto-293057428.html

В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото

В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото

Sputnik Грузия

В столице Грузии прошла церемония прощания с великим скульптором и художником Зурабом Церетели 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T15:29+0400

2025-04-26T15:29+0400

2025-04-26T15:37+0400

новости грузии в фотографиях

фотоленты

мультимедиа

зураб церетели

музей современного искусства зураба церетели

дидубийский пантеон

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1a/293056638_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c69cf8e4dd2eaa1e893761e1dc699f15.jpg

Зураб Церетели, который скончался в возрасте 91 года, был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом со своей супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, дидубийский пантеон, грузия, фото