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В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото
В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии прошла церемония прощания с великим скульптором и художником Зурабом Церетели 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T15:29+0400
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Зураб Церетели, который скончался в возрасте 91 года, был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом со своей супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, дидубийский пантеон, грузия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, зураб церетели, музей современного искусства зураба церетели, дидубийский пантеон, грузия, фото
В столице Грузии простились с Зурабом Церетели – фото
15:29 26.04.2025 (обновлено: 15:37 26.04.2025)
В столице Грузии прошла церемония прощания с великим скульптором и художником Зурабом Церетели
Зураб Церетели, который скончался в возрасте 91 года, был похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, рядом со своей супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели.
© photo: Sputnik / Stringer
В субботу 26 апреля Грузия прощалась с Зурабом Церетели
В субботу 26 апреля Грузия прощалась с Зурабом Церетели
© photo: Sputnik / Stringer
Великого мастера похоронили рядом с его супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели,
Великого мастера похоронили рядом с его супругой, Инессой Андроникашвили-Церетели,
© photo: Sputnik / Stringer
в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в столице Грузии
в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Перед этим состоялась панихида в Дидубийской церкви Божьей Матери
Перед этим состоялась панихида в Дидубийской церкви Божьей Матери
© photo: Sputnik / Stringer
На церемонию прощания с Зурабом Церетели пришли представители руководства Грузии,
На церемонию прощания с Зурабом Церетели пришли представители руководства Грузии,
© photo: Sputnik / Stringer
общественные и политические деятели,
общественные и политические деятели,
© photo: Sputnik / Stringer
известные артисты, музыканты, представители творческой интеллигенции
известные артисты, музыканты, представители творческой интеллигенции
© photo: Sputnik / Stringer
Гроб с телом Зураба Церетели перед похоронами был установлен посреди Дидубийской церкви
Гроб с телом Зураба Церетели перед похоронами был установлен посреди Дидубийской церкви
© photo: Sputnik / Stringer
Сотни людей пришли попрощаться с великим мастером
Сотни людей пришли попрощаться с великим мастером
© photo: Sputnik / Stringer
В последний путь Зураба Церетели проводили члены его семьи, друзья и близкие
В последний путь Зураба Церетели проводили члены его семьи, друзья и близкие
© photo: Sputnik / Stringer
Имя великого скульптора и художника будет навсегда вписано в летопись Грузии
Имя великого скульптора и художника будет навсегда вписано в летопись Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
После себя Зураб Церетели оставил множество работ, которые будут напоминать о нем будущим поколениям
После себя Зураб Церетели оставил множество работ, которые будут напоминать о нем будущим поколениям