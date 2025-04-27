https://sputnik-georgia.ru/20250427/293063150.html

Европа готовится идти своим путем – на Россию

Европа готовится идти своим путем – на Россию

Sputnik Грузия

В инфополе столкнулись два плана мирного урегулирования по Украине – к чему это приведет? 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T15:36+0400

2025-04-27T15:36+0400

2025-04-27T15:36+0400

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Парижу и Лондону впору готовиться проглотить пилюлю проигрыша. Каждый следующий пакет предложений по мирному урегулированию оказывается для киевских и для их сегодняшних франко-британских кураторов хуже предыдущего. Жестче, в соответствии с реальностью, которая не собирается быть снисходительной к тем, кто ее игнорирует, отмечает колумнист РИА Новости.В инфополе столкнулись два плана мирного урегулирования. Тот, что предлагается Трампом и его командой. И тот, что подготовлен парижскими и лондонскими (мы не будем делать вид, что словосочетание "украинские мирные предложения" можно воспринимать сколь-нибудь серьезно).Вашингтон, и надо отдать должное тем, кто над планом там работал, исходит из реальности. И той, в которой все живут с 2014 года, с момента возвращения Крыма домой, в Большую Россию. И той, что сложилась за три с небольшим года СВО.Киевские на эти условия, как видели абсолютно все, не согласились, истерически отвергнув почти все пункты. Поэтому срочно потребовалась встреча в Лондоне – и дымом пожиже, и трубой пониже. И с изменением уровня представительства, и с сужением полномочий переговорщиков.Спустя 48 часов после лондонского заседания в публичном поле появились европейские – точнее, франко-британские предложения, которые оказались киевским по сердцу.Макрон со Стармером (и контролируемый ими Зеленский) требуют "гарантий безопасности от США", которые схожи с пятой статьей Устава Североатлантического альянса, а заодно отвергают политическую нейтральность и демилитаризацию Украины и декларируют, что любые переговоры начнутся только после полного прекращения огня.Перечисленные пункты – не что иное, как декларация намерений об объявлении войны. Уже без прокси- и иных лингвистических реверансов.Оба политика – основные интересанты нового витка эскалации, им гробы безразличны. Даже если это гробы их собственных избирателей.У Стармера на днях гостила фон дер Ляйен. Для публики – порассуждать об энергетической политике. По сути – чтобы подготовить саммит с беглянкой из ЕС Британией (встреча состоится во второй декаде мая). Цена саммита – 150 миллиардов евро. На эту сумму брюссельские намерены закупить оружия и боеприпасов у британского ВПК. Что-то наверняка достанется и Франции.На Острове почти десятилетие в рамках операции Interflex готовят вэсэушников. Только в позапрошлом году на это потрачено четыре миллиарда фунтов. Глава кабмина лично инспектирует базы, где это происходит, и в выступлениях говорит исключительно о "русской агрессии, которую ради европейцев отражают ВСУ".Макрон играет роль политического чревовещателя, который озвучивает дальнейшие шаги дуэта. Его публичные заявления звучат, чтобы дать понять Трампу, что в военной поддержке киевских Париж и Лондон могут без Вашингтона обойтись. "В конце концов, между нами – океан", – сообщил хозяин Елисейского дворца на прошлой неделе в Париже. Косвенно эту позицию подтвердил и генсек НАТО Рютте, сказавший после встречи с Трампом, что "возможное урегулирование украинского кризиса мы не обсуждали, было слишком много других тем".Французский спецназ тем временем тренируется в плохую и холодную погоду там, где ландшафт напоминает украинский. Сведения просачиваются, официальные лица все опровергают, но их словам веры нет давно.Получается, что когда (союз "если" уже не релевантен) Вашингтон откажется и от поддержки Украины, и от работы над соглашением, у Парижа и у Лондона руки будут развязаны. Это не значит, что все случится завтра или через день. Это означает, что на полном серьезе, мобилизуя ресурсы и ассигнуя требуемые средства, Франция и Британия готовы с нами воевать. Опыта интервенций, пусть с позорным исходом, в истории обеих стран достаточно. Опыта поражений – тоже с избытком. Как и опыта утробной русофобии, который тоже следует принимать в расчет.К этому стоит добавить, что прошлое британское вмешательство (и французское подзуживание этого вмешательства) в мирное урегулирование встало Киеву в колоссальный ущерб. В этот раз франко-британское вмешательство, прямое и косвенное, приведет к тому, что Украины может просто не стать. Из гипотезы эта вероятность на наших глазах превращается в реальность. И с каждым днем все быстрее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, аналитика, париж, лондон, украина, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины