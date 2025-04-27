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Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые – полиция

Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые – полиция

Sputnik Грузия

Водитель автомобиля задержан, подробности инцидента не приводятся 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T12:16+0400

2025-04-27T12:16+0400

2025-04-27T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые, сообщает местная полиция. "Множество людей погибли и получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале", – говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Ванкувера в соцсети Х. В полиции добавили, что водитель автомобиля задержан, подробности инцидента не приводятся. По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин. Согласно информации канадского телеканала Global News, по меньшей мере восемь человек погибли, включая ребенка, еще шесть – пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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