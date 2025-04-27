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Гражданину Молдовы грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступление – МВД

Гражданину Молдовы грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступление – МВД

Sputnik Грузия

Полиция в Грузии в период с 17 марта по 27 апреля задержала 79 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T17:39+0400

2025-04-27T17:39+0400

2025-04-27T18:45+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Полиция Самегрело - Земо Сванети задержала 40-летнего гражданина Молдовы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанный обвиняется в незаконном приобретении, хранении и приготовлении к сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств электронные весы, клейкую ленту и деньги. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 27 апреля задержала 79 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Турции, России, Румынии, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Молдовы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков и попытку сбыта. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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