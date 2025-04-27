https://sputnik-georgia.ru/20250427/gruziya-primet-chempionat-evropy-po-tyazheloy-atletike-2026-293063694.html

Грузия примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026

Грузия примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026

Sputnik Грузия

По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T16:42+0400

2025-04-27T16:42+0400

2025-04-27T16:42+0400

спорт

грузия

новости

реваз давитадзе

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия станет страной-хозяйкой чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2026 года, решение было принято на завершившемся континентальном первенстве в Молдове. По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете. Штангист Рамин Шамилишвили, выступавший в весовой категории 55 кг, завоевал две бронзовые медали: малую в рывке и большую в сумме двоеборья. Один из лидеров сборной Реваз Давитадзе (96 кг) завоевал три серебряные медали: в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Бакар Турманидзе завоевал бронзу в рывке. Но в сумме двоеборья оказался лишь четвертым. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, реваз давитадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике