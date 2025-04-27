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Грузия примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026
Грузия примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026
Sputnik Грузия
По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия станет страной-хозяйкой чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2026 года, решение было принято на завершившемся континентальном первенстве в Молдове. По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете. Штангист Рамин Шамилишвили, выступавший в весовой категории 55 кг, завоевал две бронзовые медали: малую в рывке и большую в сумме двоеборья. Один из лидеров сборной Реваз Давитадзе (96 кг) завоевал три серебряные медали: в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Бакар Турманидзе завоевал бронзу в рывке. Но в сумме двоеборья оказался лишь четвертым. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, реваз давитадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, реваз давитадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Грузия примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2026
По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия станет страной-хозяйкой чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2026 года, решение было принято на завершившемся континентальном первенстве в Молдове.
По итогам чемпионата Европы в Кишиневе сборная Грузии по тяжелой атлетике с девятью медалями заняла второе место в общекомандном зачете.
Штангист Рамин Шамилишвили, выступавший в весовой категории 55 кг, завоевал две бронзовые медали: малую в рывке и большую в сумме двоеборья.
Годердзи Берделидзе (61 кг) добавил в копилку сборной Грузии три медали. Он завоевал малую бронзовую медаль в рывке, подняв 123 килограмма, а в толчке использовал все три попытки (146, 151, 153 кг) и стал обладателем малой серебряной медали. В сумме двоеборья с результатом 286 кг он стал вторым.
Один из лидеров сборной Реваз Давитадзе (96 кг) завоевал три серебряные медали: в рывке, толчке и в сумме двоеборья.
Бакар Турманидзе завоевал бронзу в рывке. Но в сумме двоеборья оказался лишь четвертым.