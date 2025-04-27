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Грузооборот Батумского порта вырос с начала года

Грузооборот Батумского порта вырос с начала года

Sputnik Грузия

Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт" 27.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Объем перевалки грузов в порту Батуми (черноморский регион Грузии) вырос на 22% в первом квартале 2025 года, сообщается на сайте казахстанской компании "КазТрансОйл". Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт". Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Среди них часть удобрений из стран Центральной Азии транспортируется из порта Батуми. Грузооборот Батумского морского порта в 2024 году увеличился на 9% и составил 3,6 млн тонн. В прошлом году порт обработал 1,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 12,5% больше, чем в 2023 году. Паромных грузов было перевалено 1,8 млн тонн, что на 5,9% больше. При этом количество обработанных контейнеров в порту сократилось на 16,3%, составив 91,2 тыс. единиц. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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