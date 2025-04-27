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Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
Sputnik Грузия
С начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T13:22+0400
2025-04-27T13:22+0400
2025-04-27T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили более 39 млн лари в январе-марте 2025 года, что на 5,1% меньше, чем за три месяца 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин, что на 5,2% больше, чем в январе-марте 2024 года. Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, вырос с 200 до 350 лари с конца июня 2022 года. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом, и составили 179,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, транспорт в грузии
экономика, грузия, новости, транспорт в грузии
Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
С начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили более 39 млн лари в январе-марте 2025 года, что на 5,1% меньше, чем за три месяца 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии.
По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин, что на 5,2% больше, чем в январе-марте 2024 года.
За март текущего года территорию страны пересекли 41,6 тыс. грузовых автомобилей, бюджет страны лишь за этот месяц пополнился на 14,5 миллиона лари.
Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, вырос с 200 до 350 лари с конца июня 2022 года.
В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом, и составили 179,4 миллиона лари.