https://sputnik-georgia.ru/20250427/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur--novye-dannye-293062747.html

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Sputnik Грузия

С начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T13:22+0400

2025-04-27T13:22+0400

2025-04-27T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили более 39 млн лари в январе-марте 2025 года, что на 5,1% меньше, чем за три месяца 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 111,6 тысячи грузовых машин, что на 5,2% больше, чем в январе-марте 2024 года. Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, вырос с 200 до 350 лари с конца июня 2022 года. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом, и составили 179,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, транспорт в грузии