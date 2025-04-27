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Союз регби Грузии возглавил рекордсмен национальной сборной Давид Качарава
Союз регби Грузии возглавил рекордсмен национальной сборной Давид Качарава
Sputnik Грузия
Качарава является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа" 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T14:28+0400
2025-04-27T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Рекордсмен сборной Грузии по регби по количеству сыгранных матчей Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии, он сменил на посту Иосифа Ткемаладзе. Качарава дебютировал в национальной сборной в 2006 году и сыграл в "борджгалоснеби" 122 матча, что является рекордом для сборной Грузии. За Качарава проголосовали 57 из 58 делегатов. Его кандидатуру выдвинули тридцать три действительных члена Союза регби. После завершения игровой карьеры он остался в регби и в течение последних четырех лет занимал пост председателя правления Союза регби Грузии. Он также является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа". На новой должности деятельность Качарава будет включать координацию стратегических и организационных направлений деятельности Союза регби. Среди основных задач, стоящих перед новым президентом – развитие молодежного регби, улучшение инфраструктуры и усиление тренерского ресурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, давид качарава, "сила народа", регби, союз регби грузии
грузия, новости, спорт, давид качарава, "сила народа", регби, союз регби грузии
Союз регби Грузии возглавил рекордсмен национальной сборной Давид Качарава
Качарава является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа"
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Рекордсмен сборной Грузии по регби по количеству сыгранных матчей Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии, он сменил на посту Иосифа Ткемаладзе.
Качарава дебютировал в национальной сборной в 2006 году и сыграл в "борджгалоснеби" 122 матча, что является рекордом для сборной Грузии.
За Качарава проголосовали 57 из 58 делегатов. Его кандидатуру выдвинули тридцать три действительных члена Союза регби.
Давиду Качарава 40 лет. Он дебютировал на международной арене в 2006 году. Бывший игрок сборной занимает третье место в истории команды по количеству реализованных попыток – 25. Качарава принимал участие в 4 чемпионатах мира (2007, 2011, 2015 и 2019) и 11 раз выигрывал чемпионат Европы по регби.
После завершения игровой карьеры он остался в регби и в течение последних четырех лет занимал пост председателя правления Союза регби Грузии. Он также является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа".
На новой должности деятельность Качарава будет включать координацию стратегических и организационных направлений деятельности Союза регби. Среди основных задач, стоящих перед новым президентом – развитие молодежного регби, улучшение инфраструктуры и усиление тренерского ресурса.