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Союз регби Грузии возглавил рекордсмен национальной сборной Давид Качарава

Союз регби Грузии возглавил рекордсмен национальной сборной Давид Качарава

Sputnik Грузия

Качарава является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа" 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T14:28+0400

2025-04-27T14:28+0400

2025-04-27T14:28+0400

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союз регби грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Рекордсмен сборной Грузии по регби по количеству сыгранных матчей Давид Качарава избран президентом Союза регби Грузии, он сменил на посту Иосифа Ткемаладзе. Качарава дебютировал в национальной сборной в 2006 году и сыграл в "борджгалоснеби" 122 матча, что является рекордом для сборной Грузии. За Качарава проголосовали 57 из 58 делегатов. Его кандидатуру выдвинули тридцать три действительных члена Союза регби. После завершения игровой карьеры он остался в регби и в течение последних четырех лет занимал пост председателя правления Союза регби Грузии. Он также является депутатом парламента Грузии от партии "Сила народа". На новой должности деятельность Качарава будет включать координацию стратегических и организационных направлений деятельности Союза регби. Среди основных задач, стоящих перед новым президентом – развитие молодежного регби, улучшение инфраструктуры и усиление тренерского ресурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, давид качарава, "сила народа", регби, союз регби грузии