https://sputnik-georgia.ru/20250428/evrointegratsiya-ostaetsya-glavnym-prioritetom-vneshney-politiki-gruzii---kobakhidze-293072492.html
Евроинтеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии – Кобахидзе
Евроинтеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Власти Грузии смотрят на будущее страны c оптимизмом, заявил премьер 28.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Евроинтеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии, и к 2030 году страна будет готова к вступлению в ЕС по всем компонентам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По его словам, власти Грузии смотрят на будущее страны c оптимизмом. "Несмотря на то, что статус кандидата был задуман как инструмент шантажа против Грузии, мы не подчинились шантажу. Более того, получили статус кандидата", – напомнил Кобахидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, молдова, украина, ираклий кобахидзе
Евроинтеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии – Кобахидзе
11:12 28.04.2025 (обновлено: 11:16 28.04.2025)
Власти Грузии смотрят на будущее страны c оптимизмом, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Евроинтеграция остается главным приоритетом внешней политики Грузии, и к 2030 году страна будет готова к вступлению в ЕС по всем компонентам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС.
"Евроинтеграция остается, естественно, главным приоритетом внешней политики... К 2030 году мы будем готовы к вступлению в Евросоюз больше, чем все страны-кандидаты. По всем параметрам. Это касается демократии, прав человека, верховенства закона, а также экономики и общей готовности к членству в ЕС", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, власти Грузии смотрят на будущее страны c оптимизмом.
"Несмотря на то, что статус кандидата был задуман как инструмент шантажа против Грузии, мы не подчинились шантажу. Более того, получили статус кандидата", – напомнил Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.