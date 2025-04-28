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Фонд Горчакова объявил о приеме заявок для программы "Кавказского диалога"
Фонд Горчакова объявил о приеме заявок для программы "Кавказского диалога"
Sputnik Грузия
На форум приглашаются представители Азербайджана, Армении, Грузии, России, а также специалисты-кавказоведы из других государств 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T15:45+0400
2025-04-28T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Фонд Горчакова совместно с Центром знаний "Машук" объявил о старте набора на свою научно-образовательную программу, посвященную Кавказскому региону. Ключевая тема этого года - "Южный Кавказ: в поисках формулы общего будущего". Мероприятие пройдет с 30 июня по 4 июля в Центре знаний "Машук", г. Пятигорск, Россия. Рабочие языки - русский, английский. Научный руководитель — Дмитрий Тренин, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и советник Фонда Горчакова. На форум приглашаются представители Азербайджана, Армении, Грузии, России, а также специалисты-кавказоведы из других государств: Возраст участников: от 21 до 35 лет. Группа участников мероприятия формируется на основе конкурса, условия которого опубликованы на сайте Фонда. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, учредитель которого является Министерство иностранных дел Российской Федерации, создан для поощрения развития сферы публичной дипломатии и содействия формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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фонд горчакова, политика, россия, грузия, азербайджан, армения
фонд горчакова, политика, россия, грузия, азербайджан, армения

Фонд Горчакова объявил о приеме заявок для программы "Кавказского диалога"

15:45 28.04.2025
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкЗаседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2025
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
Перейти в фотобанк
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На форум приглашаются представители Азербайджана, Армении, Грузии, России, а также специалисты-кавказоведы из других государств
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Фонд Горчакова совместно с Центром знаний "Машук" объявил о старте набора на свою научно-образовательную программу, посвященную Кавказскому региону.
Ключевая тема этого года - "Южный Кавказ: в поисках формулы общего будущего". Мероприятие пройдет с 30 июня по 4 июля в Центре знаний "Машук", г. Пятигорск, Россия. Рабочие языки - русский, английский.
Научный руководитель — Дмитрий Тренин, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и советник Фонда Горчакова.
На форум приглашаются представители Азербайджана, Армении, Грузии, России, а также специалисты-кавказоведы из других государств:
исследователи в области международных отношений, политологи, экономисты, юристы, историки;
магистранты, аспиранты и преподаватели профильных вузов;
журналисты-международники;
представители общественных организаций, занимающихся вопросами международного сотрудничества, публичной дипломатии;
молодые дипломаты и представители государственных структур.
Возраст участников: от 21 до 35 лет.
Группа участников мероприятия формируется на основе конкурса, условия которого опубликованы на сайте Фонда.
Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, учредитель которого является Министерство иностранных дел Российской Федерации, создан для поощрения развития сферы публичной дипломатии и содействия формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.
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