https://sputnik-georgia.ru/20250428/glavnyy-oppozitsionnyy-telekanal-gruzii-zakryvaetsya---kommentariy-osnovatelya-mtavari-arkhi-293077508.html
Главный оппозиционный телеканал Грузии закрывается - комментарий основателя "Мтавари Архи"
Главный оппозиционный телеканал Грузии закрывается - комментарий основателя "Мтавари Архи"
Sputnik Грузия
О том, что с 1 мая "Мтавари Архи" окончательно прекратит вещание, ctujlyz написали в сети сотрудники телеканала 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T18:17+0400
2025-04-28T18:17+0400
2025-04-28T18:17+0400
единое национальное движение
ника гварамия
георгий габуния
натия турнава
политика
новости
грузия
украина
mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Вещание оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" окончательно прекратится, но на его месте обязательно откроется новый, заявил основатель телеканала, политик Ника Гварамия. О том, что с 1 мая "Мтавари Архи" окончательно прекратит вещание, написали в сети сотрудники телеканала 28 апреля. По их словам, журналисты получили соответствующее уведомление от гендиректора "Мтавари" Георгия Габуния. С 15 февраля телеканал приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени. Причиной названы финансовые проблемы. Гендиректор "Мтавари" Георгий Габуния пока не делал официального заявления. В декабре 2024 года Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ. По словам же Окуашвили, финансовые проблемы связаны с махинациями, и нужно назначить нового руководителя. Начало скандала Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте. В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж. Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. О "Мтавари архи" В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала. Телеканал "Мтавари архи" создали находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Гварамия отказался от должности гендиректора телеканала в 2024 году, когда решил заняться политикой. "Мтавари архи" – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, ника гварамия, георгий габуния, натия турнава, политика, новости, грузия, украина, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
единое национальное движение, ника гварамия, георгий габуния, натия турнава, политика, новости, грузия, украина, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
Главный оппозиционный телеканал Грузии закрывается - комментарий основателя "Мтавари Архи"
О том, что с 1 мая "Мтавари Архи" окончательно прекратит вещание, ctujlyz написали в сети сотрудники телеканала
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Вещание оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" окончательно прекратится, но на его месте обязательно откроется новый, заявил основатель телеканала, политик Ника Гварамия.
О том, что с 1 мая "Мтавари Архи" окончательно прекратит вещание, написали в сети сотрудники телеканала 28 апреля. По их словам, журналисты получили соответствующее уведомление от гендиректора "Мтавари" Георгия Габуния. С 15 февраля телеканал приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени. Причиной названы финансовые проблемы.
"Закроется "Мтавари архи", откроется новый. Иначе быть не может, я верю и знаю. Главное, чтобы страна не закрылась, а то потом, хоть закрывай, хоть открывай, все потеряет смысл", - написал Гварамия в соцсети.
Гендиректор "Мтавари" Георгий Габуния пока не делал официального заявления.
В декабре 2024 года Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ. По словам же Окуашвили, финансовые проблемы связаны с махинациями, и нужно назначить нового руководителя.
Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC.
По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте.
В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж.
Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии.
В Грузии все телеканалы, кроме Общественного вещателя Грузии, находятся в руках частных владельцев, которые и определяют политику телеканала.
Телеканал "Мтавари архи" создали находящиеся в оппозиции к власти Заза Окуашвили и нынешний лидер крупной оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Гварамия отказался от должности гендиректора телеканала в 2024 году, когда решил заняться политикой.
"Мтавари архи" – телеканал с наибольшим доходом от рекламы среди оппозиционных телеканалов, он входит в пятерку ТВ Грузии с наибольшим финансированием. Только в 2024 году его доход составил около 10 миллионов лари.