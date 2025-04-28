https://sputnik-georgia.ru/20250428/gruzinskie-futbolisty-v-top-ligakh-evropy-mikautadze-povtoril-dostizhenie-kvaratskheliya-293070392.html

Грузинские футболисты в топ-лигах Европы: Микаутадзе повторил достижение Кварацхелия

Грузинские футболисты в топ-лигах Европы: Микаутадзе повторил достижение Кварацхелия

Sputnik Грузия

В прошлом сезоне Микаутадзе забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах за "Мец" 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T13:03+0400

2025-04-28T13:03+0400

2025-04-28T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Нападающий французского "Лиона" Георгий Микаутадзе стал вторым грузинским футболистом, который забил 10 голов в двух сезонах подряд в топ-5 лигах. Первым грузином, забившим 10 и более голов дважды подряд в топ-5 лигах, стал Хвича Кварацхелия – в сезоне 2022-2023 он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач за "Наполи", а в следующем сезоне – 11 голов и 6 результативных передач. В январе 2025 года Кварацхелия перешел в французский "Пари Сен-Жермен". В 2025 году Микаутадзе провел 24 матча за клуб и сборную Грузии, где показал отличные результаты – 13 голов и 11 результативных передач (в среднем один гол за матч). Свой десятый мяч в текущем сезоне Микаутадзе забил в ворота "Ренна" в матче 31-го тура Лиги 1. По данным англоязычного сайта Лиги 1, Микаутадзе и его партнер по команде Райан Шерки с февраля входят в десятку лучших в Европе по рейтингу "гол + пас".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, футбол