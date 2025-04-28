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Как менялись цены на бензин с января по март 2025 года в Грузии

Как менялись цены на бензин с января по март 2025 года в Грузии

Sputnik Грузия

Снижение цен в марте было обусловлено снижением стоимости импортированного/приобретенного на внутреннем рынке топлива для ряда компаний 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T09:01+0400

2025-04-28T09:01+0400

2025-04-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. После повышения цен на бензин и дизельное топливо в начале года, к марту цены стали падать, что обусловлено тенденциями характерными для рынка автомобильного топлива, говорится в отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей за первый квартал 2025 года. Согласно отчету, в январе рост розничных цен в большинстве случаев был обусловлен увеличением себестоимости. В частности, на уровне компаний рост розничных цен в среднем составил 0,05-0,1 лари, в а в ряде компаний на 0,03-0,1 лари увеличилась стоимость импортированных/приобретенных на внутреннем рынке товаров. В тоже время Агентство отмечает, что в марте уже наблюдалось снижение цен. Снижение цен в марте было обусловлено снижением стоимости импортированного/приобретенного на внутреннем рынке топлива для ряда компаний. Разница в ценах между крупными и малыми сетями на один и тот же тип топлива составляет: на бензин марки "регуляр" – 0,24-0,44 лари, на бензин марки "премиум" – 0,19-0,33 лари, а на дизельное топливо – 0,29-0,46 лари Агентство отмечает, что цена на сырую нефть в апреле 2025 года дополнительно снизилась на 8-10% и сохраняет тенденцию к снижению. В 2024 году импорт топлива в страну составил 1 668 280 000 литров и был осуществлен 47 компаниями. Доля трех крупных импортеров на уровне импорта рынка составляет 44%, а доля пять крупных импортеров – 62%. Уровень импорта рынка низкоконцентрированный. В тот же период 383 компании осуществляли деятельность 1 238 автозаправочных станций на розничном рынке. Доля пяти крупных компаний на розничном уровне соответствующего рынка составляет 66-67%, а совокупная доля сегмента малых сетей составляет 33-34%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, агентство конкуренции грузии, бензин