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Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео
Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео
Sputnik Грузия
В отчете Генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые за последние годы не упоминается, что Грузия и Украина станут членами Северо-Атлантического альянса. 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T18:05+0400
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Прежде, в отчете за 2023 год, на основании декларации саммита в Вильнюсе подчеркивалось, что будущее как Грузии, так и Украины в НАТО и страны-союзники будут их поддерживать на пути к членству в альянсе.Теперь же в отчете Генсека НАТО сказано, что продолжается активное сотрудничество с этими странами.“Союзники взаимодействуют с 16 странами-партнерами как на двусторонней основе, так и через Совет евроатлантического партнерства и программу “Партнерство ради мира”, - отмечено в отчете.“НАТО разработало специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией”, - говорится в документе. Также сказано, что взаимодействие НАТО со странами Южного Кавказа будет идти, как и прежде, через офис связи в Тбилиси.Такую деталь, как упоминание в отчете, можно было бы и пропустить, но это происходит на фоне других политических процессов в мире, а также беспрецедентного кризиса в отношениях Грузии с Евросоюзом и странами Европы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, нато, грузия - нато, европа, евросоюз, грузия - евросоюз, ес отменил визы для грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, нато, грузия - нато, европа, евросоюз, грузия - евросоюз, ес отменил визы для грузии, видео

Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео

18:05 28.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В отчете Генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые за последние годы не упоминается, что Грузия и Украина станут членами Северо-Атлантического альянса.
Прежде, в отчете за 2023 год, на основании декларации саммита в Вильнюсе подчеркивалось, что будущее как Грузии, так и Украины в НАТО и страны-союзники будут их поддерживать на пути к членству в альянсе.

Теперь же в отчете Генсека НАТО сказано, что продолжается активное сотрудничество с этими странами.

“Союзники взаимодействуют с 16 странами-партнерами как на двусторонней основе, так и через Совет евроатлантического партнерства и программу “Партнерство ради мира”, - отмечено в отчете.

“НАТО разработало специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией”, - говорится в документе. Также сказано, что взаимодействие НАТО со странами Южного Кавказа будет идти, как и прежде, через офис связи в Тбилиси.

Такую деталь, как упоминание в отчете, можно было бы и пропустить, но это происходит на фоне других политических процессов в мире, а также беспрецедентного кризиса в отношениях Грузии с Евросоюзом и странами Европы.
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