Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео
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В отчете Генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые за последние годы не упоминается, что Грузия и Украина станут членами Северо-Атлантического альянса.
Прежде, в отчете за 2023 год, на основании декларации саммита в Вильнюсе подчеркивалось, что будущее как Грузии, так и Украины в НАТО и страны-союзники будут их поддерживать на пути к членству в альянсе.
Теперь же в отчете Генсека НАТО сказано, что продолжается активное сотрудничество с этими странами.
“Союзники взаимодействуют с 16 странами-партнерами как на двусторонней основе, так и через Совет евроатлантического партнерства и программу “Партнерство ради мира”, - отмечено в отчете.
“НАТО разработало специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией”, - говорится в документе. Также сказано, что взаимодействие НАТО со странами Южного Кавказа будет идти, как и прежде, через офис связи в Тбилиси.
Такую деталь, как упоминание в отчете, можно было бы и пропустить, но это происходит на фоне других политических процессов в мире, а также беспрецедентного кризиса в отношениях Грузии с Евросоюзом и странами Европы.
Теперь же в отчете Генсека НАТО сказано, что продолжается активное сотрудничество с этими странами.
“Союзники взаимодействуют с 16 странами-партнерами как на двусторонней основе, так и через Совет евроатлантического партнерства и программу “Партнерство ради мира”, - отмечено в отчете.
“НАТО разработало специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией”, - говорится в документе. Также сказано, что взаимодействие НАТО со странами Южного Кавказа будет идти, как и прежде, через офис связи в Тбилиси.
Такую деталь, как упоминание в отчете, можно было бы и пропустить, но это происходит на фоне других политических процессов в мире, а также беспрецедентного кризиса в отношениях Грузии с Евросоюзом и странами Европы.