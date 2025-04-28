https://sputnik-georgia.ru/20250428/kakim-budet-buduschee-gruzii-v-nato---video-293077369.html

Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео

Каким будет будущее Грузии в НАТО? - видео

Sputnik Грузия

В отчете Генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые за последние годы не упоминается, что Грузия и Украина станут членами Северо-Атлантического альянса. 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T18:05+0400

2025-04-28T18:05+0400

2025-04-28T18:05+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

нато

грузия - нато

европа

евросоюз

грузия - евросоюз

ес отменил визы для грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1c/293076967_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_67d7dd41e551a8c0e4988a49086a6d88.jpg

Прежде, в отчете за 2023 год, на основании декларации саммита в Вильнюсе подчеркивалось, что будущее как Грузии, так и Украины в НАТО и страны-союзники будут их поддерживать на пути к членству в альянсе.Теперь же в отчете Генсека НАТО сказано, что продолжается активное сотрудничество с этими странами.“Союзники взаимодействуют с 16 странами-партнерами как на двусторонней основе, так и через Совет евроатлантического партнерства и программу “Партнерство ради мира”, - отмечено в отчете.“НАТО разработало специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией”, - говорится в документе. Также сказано, что взаимодействие НАТО со странами Южного Кавказа будет идти, как и прежде, через офис связи в Тбилиси.Такую деталь, как упоминание в отчете, можно было бы и пропустить, но это происходит на фоне других политических процессов в мире, а также беспрецедентного кризиса в отношениях Грузии с Евросоюзом и странами Европы.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, нато, грузия - нато, европа, евросоюз, грузия - евросоюз, ес отменил визы для грузии, видео