https://sputnik-georgia.ru/20250428/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-293076694.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Похоже, теплую одежду пока далеко убирать не стоит 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T20:10+0400
2025-04-28T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Дожди, туман и местами сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 29 апреля ожидается холодная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В следующие два дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 29 апреля осадков не будет, с 30 апреля снова пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, относительно теплее станет 1 мая. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 29 апреля осадков не ожидается, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 29 апреля ожидается холодная погода, туман и дождь. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +17...+22 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 29 апреля ожидается холодная, облачная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +16...+21 градуса, местами возможны кратковременные дожди и град. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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прогноз погоды, погода, грузия, новости, тбилиси, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды, погода, грузия, новости, тбилиси, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Похоже, теплую одежду пока далеко убирать не стоит
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Дожди, туман и местами сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 29 апреля ожидается холодная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В следующие два дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 29 апреля осадков не будет, с 30 апреля снова пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, относительно теплее станет 1 мая.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 29 апреля осадков не ожидается, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 29 апреля ожидается холодная погода, туман и дождь. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +17...+22 градусов, местами возможны кратковременные дожди.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 29 апреля ожидается холодная, облачная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +16...+21 градуса, местами возможны кратковременные дожди и град.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов.