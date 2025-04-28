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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

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2025-04-28T20:10+0400

2025-04-28T20:10+0400

2025-04-28T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Дожди, туман и местами сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 29 апреля ожидается холодная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В следующие два дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 29 апреля осадков не будет, с 30 апреля снова пойдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов, относительно теплее станет 1 мая. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 29 апреля ожидается сухая и ветреная погода, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 29 апреля осадков не ожидается, с 30 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 29 апреля ожидается холодная погода, туман и дождь. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +17...+22 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 29 апреля ожидается холодная, облачная, туманная и дождливая погода. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов. С 30 апреля температура поднимется до +16...+21 градуса, местами возможны кратковременные дожди и град. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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