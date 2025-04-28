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Мать и бабушку обвиняют в насилии над семилетним ребенком в Грузии
Мать и бабушку обвиняют в насилии над семилетним ребенком в Грузии
Sputnik Грузия
Задержанным женщинам грозит до трех лет тюрьмы 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T17:07+0400
2025-04-28T17:07+0400
2025-04-28T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум жительницам Самегрело (Западная Грузия) – матери и бабушке – в домашнем насилии и принуждении 7-летнего ребенка, говорится в заявлении прокуратуры. Проведенное МВД расследование установило, что обвиняемые (мать и бабушка) применили физическое насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи. А именно, они нанесли ребенку множественные телесные повреждения различных частей тела, а в качестве наказания заставили не выходить из дома. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 25 апреля 2025 года. Женщинам 44 года и 70 лет. Обеим предъявлено обвинение по статьям "Домашнее насилие, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего" и "Принуждение, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего". Им грозит до трех лет тюрьмы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, самегрело, западная грузия, новости, грузия
происшествия, самегрело, западная грузия, новости, грузия
Мать и бабушку обвиняют в насилии над семилетним ребенком в Грузии
Задержанным женщинам грозит до трех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум жительницам Самегрело (Западная Грузия) – матери и бабушке – в домашнем насилии и принуждении 7-летнего ребенка, говорится в заявлении прокуратуры.
Проведенное МВД расследование установило, что обвиняемые (мать и бабушка) применили физическое насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи.
А именно, они нанесли ребенку множественные телесные повреждения различных частей тела, а в качестве наказания заставили не выходить из дома.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 25 апреля 2025 года. Женщинам 44 года и 70 лет.
Обеим предъявлено обвинение по статьям "Домашнее насилие, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего" и "Принуждение, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего". Им грозит до трех лет тюрьмы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.