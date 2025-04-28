https://sputnik-georgia.ru/20250428/mat-i-babushku-obvinyayut-v-nasilii-nad-semiletnim-rebenkom-v-gruzii-293073526.html

Мать и бабушку обвиняют в насилии над семилетним ребенком в Грузии

Мать и бабушку обвиняют в насилии над семилетним ребенком в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанным женщинам грозит до трех лет тюрьмы 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T17:07+0400

2025-04-28T17:07+0400

2025-04-28T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум жительницам Самегрело (Западная Грузия) – матери и бабушке – в домашнем насилии и принуждении 7-летнего ребенка, говорится в заявлении прокуратуры. Проведенное МВД расследование установило, что обвиняемые (мать и бабушка) применили физическое насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи. А именно, они нанесли ребенку множественные телесные повреждения различных частей тела, а в качестве наказания заставили не выходить из дома. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 25 апреля 2025 года. Женщинам 44 года и 70 лет. Обеим предъявлено обвинение по статьям "Домашнее насилие, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего" и "Принуждение, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего". Им грозит до трех лет тюрьмы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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